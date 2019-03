Min mening: Send IS-krigere til Lindholm

Af Eva Jørgensen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Der findes kun en løsning, hvis Danmark ikke kan slippe for at lukke IS- og Syrienskrigere, der er lig med Islamiske terrorister, ind i landet.

Øen Lindholm skal have en ny rolle, og den skal være det eneste alternativ til IS- og Syrienskrigerne, som måske kommer til Danmark.

IS- og Syrienskrigerne skal samtidig have frataget deres statsborgerskab, hvis de har et. Herom hersker ingen tvivl.

De har udøvet femte kolonne virksomhed og er landsforrædere. De overtræder straffelovens paragraf 12 og 13 som handler om forbrydelser mod statens sikkerhed, som er vedtaget i 2004. Der er indtil videre afsagt to domme i Danmark.

Forbrydelser mod Danmark skal straffes hårdt

Efter 2. verdenskrig, blev de ”danskere”, som havde udøvet landsskadelig virksomhed idømt rettens hårdeste straffe. Hele 101 mænd og to kvinder blev dømt til døden for landsforræderi efter krigen – 46 af disse domme blev udført.

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

IS- og Syrienskrigerne har af egen fri vilje, vendt Danmark og den vestlige verden i ryggen. De har om nogen, ikke kvalificeret sig til at blive medlem af vores danske demokratiske samfund.

De er terrorister og landsforrædere af værste skuffe. IS- og Syrienskrigerne har, ved deres virke i krigen i Syrien på muslimernes side, kun arbejdet på at nedbryde vestens demokratiske samfund.

De har kæmpet imod danske udsendte soldater og allierede soldater, som netop har kæmpet for demokrati og frihed. Vores danske soldater og de allierede soldater har ovenikøbet kæmpet for det folk som er IS- og Syrienskrigernes landsmænd.

IS- og Syrienskrigerne er faktisk også landsforrædere i Syrien og de arabiske lande, som de oprindelig kommer fra.

Jeg fatter ikke, at nogen af egen fri vilje, kan handle som de har gjort. De er terrorister og fortjener ikke nogen gang på jord.

Hvis IS- og Syrienskrigerne alligevel kommer til Danmark, så ryk dem direkte til fængsel og brug øen Lindholm til dette.