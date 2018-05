OFF sender flere vindere til Oscar-uddelingen

Vinderen af Odense International Film Festivals nye dokumentarkonkurrence indløser samtidig billet til Oscar-uddelingen.

Danmarks eneste Oscar-kvalificerende kortfilmsfestival kan føje endnu en kategori til programmet.

Odense International Film Festival (OFF) har tidligere sendt vinderne af Hovedkonkurrencen, Den Danske Konkurrence og Animationskonkurrencen videre til Oscarakademiets nomineringsudvalg.

Nu tilføjes festivalens nye dokumentarkonkurrence chancen for at nå verdens mest prestigefyldte prisuddeling.

Jane Jegind: Imponerende udvikling

- Jeg er utrolig glad og stolt over, at Odense International Film Festival får endnu en Oscar-kvalificerende konkurrence. Det fortæller med al tydelighed, at Odenses udvikling ikke kun er fysisk - den er også kulturel, siger by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V), til TV 2/Fyn.

Hun tilføjer at det er en stor anerkendelse af, at landets ældste filmfestival har formået at forny og udvikle sin position som kortfilmens centrum i Danmark:

- Det er imponerende at følge udviklingen fra år til år, siger hun.

OFF 2018 finder i år sted fra den 27. august til den 2. september.

