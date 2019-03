Datakoks på Langeland: Sendte 3.800 invitationer ud med fejl

Langeland Kommune sendte torsdag omkring 3.800 invitationer ud i e-Boks til et møde om vækst i turismeerhvervet på øen.

Der er dog sket en fejl, da meddelelserne er blevet sendt ud, oplyser kommunen. Listerne med ejere og modtagere er blevet matchet forkert, så der ikke er overensstemmelse mellem modtageren og navnet i brevhovedet.

- Konsekvensen er, at oplysninger om navn og adresse er tilgået forkerte personer. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om andre personoplysninger end navn og adresse, lyder det fra Langeland Kommune.

Anmeldt til Datatilsynet

Der er med andre ord ikke tale om personfølsomme oplysninger.

- Det betyder, at der ikke er tale om mere følsomme oplysninger som for eksempel cpr-nummer, helbredsoplysninger eller lignende, forsikrer kommunen.

Langeland Kommune oplyser dog, at den tager situationen dybt alvorligt og undersøger sagen til bunds. Samtidig beklager kommunen fejlen over for de berørte parter og vil anmelde bruddet til Datatilsynet. Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.