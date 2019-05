Tåge fra morgenstunden – senere kan vi få op mod 20 graders varme

Tidligt mandag morgen er der fin om end let gråblå himmel over store dele af Fyn, men mange steder på især Østfyn og over Storebælt er der ganske tæt tåge.

- Det er en morgen, der er startet skyet. Til gengæld er det lunt med en 12-13 grader. I sidste uge talte vi om nattefrost, men nu er det altså mildt vejr fra morgenstunden – selv om det er lidt kedeligt, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

I løbet af dagen begynder det langsomt at klare op i de områder, hvor der fra morgenstunden var tåget.

- Det bliver ikke solskin fra en skyfri himmel, men der kommer efterhånden plads til solen ud på eftermiddagen, og temperaturen kan faktisk nå op omkring en 18-19 graders varme. Så alt i alt en ret hæderlig majdag, siger Sebastian Pelt.

Vinden bliver svag til jævn fra nordøst, og ved kyster med pålandsvind bliver temperaturen formentligt noget køligere, end de knap 20 grader, som både TV 2 Vejret og DMI forudser.

I aften vil der stadig være mulighed for at få solen at se, og først sidst på natten bliver det igen mere skyet, og der kan komme lidt regn fra sydøst.

Temperaturen kommer dog ikke specielt langt ned, og nattefrosten virker overstået for denne gang. I nat kommer temperaturen på Fyn ned mellem ti og 13 graders varme.