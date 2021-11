SSI har så stort fokus på ny variant, at prøver håndbæres ind i særligt udstyr

Samtidig indledes en sekventering, som skal give endeligt svar på, om det er Omikron eller en anden variant.

- Når vi har lavet et selvstændigt spor til at finde de her Omikron-varianter meget hurtigt, er det både for at få smitteopsporet og isoleret hurtigt. Men også for at få afisoleret og beroliget folk i de tilfælde, hvor det ikke er Omikron, siger Henrik Ullum.

Han tilføjer, at der vil være falsk positive signaler imellem, fordi variant-PCR indimellem kan reagere på en almindelig Delta-variant.