Sensationelt fund: Gigantisk vikingehal fundet på Fyn

Arkæologernes vildeste drøm er gået i opfyldelse. På Nordøstfyns højeste punkt har de fundet en gigantisk vikingehal omkranset af palisader.

Stor, større, størst! Arkæologer fra Vikingemuseet Ladby har fundet det hidtil største fynske bygningsværk fra vikingetiden på toppen af Munkebo Bakke.

Det hele begyndte, da en fritidsarkæolog med metaldetektor i 2015 fandt en sølvskat på toppen af Munkebo Bakke. Det var i sig selv stort.

Det fik dengang Østfyns Museer til at gennemføre en udgravning på stedet.

Under udgravningerne fandt arkæologerne spor efter to 20 meter lange huse og et såkaldt grubehus. Der blev dengang også fundet flere andre spor, der kunne tyde på, at der har været flere vikingehuse på stedet.

Ved udgravningerne i 2015 fandt arkæologerne spor efter to 20 meter lange huse og et såkaldt grubehus. Foto: Ole Holbech

Fandt vikingehus af trelleborg-typen

I 2017 gravede arkæologerne videre. Denne gang på en mark øst for Bakkegården på toppen af Munkebo Bakke.

Her gjorde de et større fund, nemlig et stort vikingehus af trelleborg-typen, der er 26 meter langt og otte meter bredt. Der har været kraftige hegn eller palisader omkring.

Men den sidste måneds udgravning her i 2018 slår alle forventninger. Bakkegården er her i foråret blevet revet ned, og under den gamle gård har arkæologerne fra Vikingemuseet Ladby nu fundet et gigantisk vikingehus eller rettere en vikingehal, der er ti meter bred og op mod 28 meter langt.

- Det har været en monumental bygning, som har synet af noget - også på lang afstand. Sammen med de to gravhøje, der har ligget på bakketoppen, har det været en del af et anlæg, der har indgået i en eller anden magtstruktur, fortæller Malene Refshauge Beck, der er arkæolog ved Vikingemuseet Ladby.

Oversigtskortet viser de mange vikingefund på Munkebo Bakke:

Foto: Vikingemuseet Ladby

Fandt op mod 40 sølvstykker

Det var fritidsarkæolog Jan Hein fra Ryslinge, der i 2015 fandt en sølvskat på stedet. Det var det fund, der satte hele historien i gang.

- For to år siden var jeg her oppe for at nyde udsigten, og da havde kommunen fjernet nogle træer på bakken. Jeg havde fået lov til at gå her med min detektor, og ret hurtigt fandt jeg nogle arabiske sølvmønter, fortalte Jan Hein til TV 2/Fyn den 12. jun 2017.

Jan Hein fandt hele 40 sølvmønter på stedet, og han har flere gange siden været på Munkebo Bakke for at hjælpe til.

- Jeg hjælper med at gå over området med min detektor, når gravemaskinen har trukket et lag jord af, fortæller Jan Hein.

Han er bidt af historien og af at gå med en detektor, så han bruger gerne sin fritid på at hjælpe til.

Markant beliggenhed

Munkebo Bakkes markante beliggenhed med både stor synlighed og udsyn over et stort og vigtigt område får arkæologerne til at tro, at stedet har haft en særlig funktion i infrastrukturen omkring Kerteminde Fjord og Odense Fjord.

Fra toppen af den 58 meter høje bakke er der et godt udsyn over begge fjorde. Samtidig ligger bakken kun få kilometer fra Ladbykongens grav.

- Det er den største bygning og den største bygningsmasse fra vikingetiden, der indtil nu er fundet på Fyn. Det bringer fundet op i en klasse med andre markante fund fra vikingetiden andre steder i landet. Det er fund i Lejre og Tissø på Sjælland samt Erritsø ved Fredericia, fortæller Malene Refshauge Beck fra Vikingemuseet Ladby.

Vikingehallen og palisaderne kan foreløbigt dateres til perioden 850 til slutningen af 900-tallet.

Omkring år 925 efter kristi fødsel blev en fornem viking begravet i sit krigsskib ved Ladby, det som vi i dag kender som Ladbykongens grav. Dermed kan der være et sammenhæng med de nye fund på Munkebo Bakke.

Venter på kulstof 14 analyser

Arkæologerne venter nu på resultatet af kulstof 14 analyserne, som kan give et mere præcist årstal på den nyfundne vikingehal.

Udgravningen fra de to første områder i 2015 og 2017 viser, at der ikke er bygget noget nyt på bakketoppen efter, at de mindre vikingehallerne på det tidspunkt blev forladt og gik til.

Så forsvarsværket og vikingehallen på Munkebo Bakke har sandsynligvis været i funktion, indtil vikingeborgen på Nonnebakken i Odense blev opført i år 980. Dermed tyder det også på, at magtens centrum på det tidspunkt flyttede fra Munkebo til Odense.

Men allerede nu er arkæologer ovenud begejstrede over fundet.

- Jeg syntes faktisk, at det er meget mere, end vi havde håbet på. Jeg er meget tilfreds med det her fund. At der lige lå en så stor vikingehal, det er lidt en overraskelse, siger Malene Refshauge Beck.

Rundvisning for interesserede Malene Refshauge Beck viser rundt og fortæller om fundet på Munkebo Bakke onsdag den 4. juli klokken 15.30.