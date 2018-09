Sensommervarme kan ramme Fyn i næste uge

Blæser vinden den rigtige vej kan temperaturerne i næste uge komme op over 20 grader og måske endda nå 24 grader.

Jo, den er god nok. Det er overvejende sandsynligt, at sommervejret kommer på gæstevisit i næste uge.

I hvert fald konstaterer både DMI og TV 2 Vejret, at varm luft fra syd strømmer mod Danmark.

I en forudsigelse af temperaturerne for torsdag 20. september, skriver TV 2 Vejret, at den europæiske prognose i øjeblikket bakkes op af den amerikanske prognose:

"Så det er sandsynligt, at vi i det mindste får det varmere i næste uge end nu", skriver TV 2 Vejret.

Således er der mulighed for netop torsdag, at Fyn får temperaturer der rammer 24 grader. Men varmen kommer snigende allerede tirsdag og frem til og med fredag vil der være "decideret sommerligt vejr på programmet", spår TV 2 Vejret.

Jetstrøm og orkan hjælper med varmen

Varmen kan finde vej til Fyn og resten landet, når den front og tilhørende jetstrøm, som ligger lige over os i øjeblikket, sandsynligvis slår et slag langt mod nord.

Så kan varme fra Sydvesteuropa og Mellemeuropa nemlig frit blæse op til os.

Om det så sker, er straks en helt anden sag, skriver TV 2 Vejret og tilføjer:

"Vi har før set, at varmen bøjer af og i stedet holder sig nede over Tyskland og Polen".

Indtil videre er det dog en reel mulighed, at sensommeren gør et comeback i næste uge, og det bliver med stor sandsynlighed lunere og klarere i vejret.

DMI bakker kollegerne på TV 2 Vejret op og siger til Ekstra Bladet, at det er den tropiske orkan, Helene, som vil puste varmen mod Danmark:

- Det er den tropiske orkan, Helene, som er langt væk lige nu, men den ser ud til at bevæge sig op vest for Europa. Det vil føre rigtig varm luft med sig, siger Martin Lindberg, meteorolog hos DMI, til avisen.

Martin Lindberg spår desuden, at de fynske naboer mod vest meget vel kan få det varmeste vejr:

- Den største chance for 25 grader er i Sønderjylland onsdag eller torsdag, siger meteorologen.

Seneste bud på europatemperaturerne om ni dage: Lun sommerluft over Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland strømmer op mod Danmark i denne prognose. Men det er stadig usikkert. Man har før set, at varmen bøjer af og forbliver syd for Danmark. Foto: TV 2 VEJRET