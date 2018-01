Dømt sexkrænker på flugt: Derfor kunne han tage på ferie

En 55-årig mand dømt for at forgribe sig på 22 piger tog dagen før domsafsigelsen på ferie. Vicepolitiinspektør Henrik Justesen forklarer, hvordan det kunne lade sig gøre.

Den 55-årige odenseaner, der 19. december blev idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have krænket 22 piger, tog på tre ugers ferie dagen inden domsafsigelsen.

Han har endnu ikke meldt sig, og Fyns Politi har ikke kunne finde ham.

Læs også Fyns Politi efterlyser 55-årig sexkrænker i hele Europa

Vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Henrik Justesen er dog efter eget udsagn "mere end overbevist om", at den 55-årige melder sig til politiet torsdag og forventer, at han i skrivende stund er på vej mod Fyn.

Præcis, hvor han er, eller har været, ved politiet dog ikke.

Havde ikke forudset flugt

Henrik Justesen forklarer til TV 2/Fyn, hvordan den 55-årige mand fra Stige uden videre kunne forlade landet, dagen inden han skulle møde i Retten i Odense til domsafsigelse.

Ifølge hans forsvarer tager han på en planlagt ferie dagen før domafsigelsen. Hvordan kan han slippe af sted med det?

- Han har ikke været fængslet under sagen, og han har mødt op til de retsmøder, der har været. Han vælger ikke at møde op til det sidste, hvor dommen skal afsiges, og han eventuelt skal afsone en fængselsdom, og det kunne man ikke have forudset.

- Det er en sag, der er vokset fra en til to piger til flere piger til endnu flere piger til mange piger. Sagen er vokset over tid, og selv da retsmødet var berammet, fik vi anmeldelser fra piger.

Så kan man undre sig over, hvorfor man ikke inddrager hans pas?

Læs også Forsvarer for efterlyst sexkrænker: - Han kommer hjem i næste uge

- Det kan man godt undre sig over, men vi må også erkende, at hver eneste gang, der har været et retsmøde, har han mødt op.

Retten mente, at der var grund til at varetægtsfængsle ham. Kan du forstå, at nogle synes, det er mærkeligt, at han kan få lov til at rejse og være væk i tre uger og derefter selv melde sig, når det passer ham?

- Jeg kan godt forstå, at der er nogle af de forurettede, der undrer sig over, at han sådan umiddelbart bare kan tage af sted. Men jeg må så også sige, at han sammen med sin forsvarer har mødt op til de retsmøder, der har været, og hvem skulle tro, at han pludselig stak af sted? Nu valgte han så at tage af sted, fordi han kunne se, hvilken vej det gik.

Kunne I have gjort noget anderledes?

- Der vil nok være ting, man kunne have gjort anderledes, når man sådan kigger hele vejen igennem, men lige umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om noget.

Så du mener ikke, at I i det mindste kunne have gjort mere for at sikre, at han blev i landet efter dommen den 19. december?

- Det er svært at udtale sig om. Hvis vi havde taget hans pas, var han måske stukket til Skagen. Når han ikke er anholdt, har vi ingen muligheder for at tilbageholde ham.