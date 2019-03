SF: Betjente skal arbejde lokalt og kende nærområdet

Der skal flere betjente på patrulje i de mindre byer på blandt andet Fyn. Sådan lyder et nyt forslag fra SF her i forvalgkampen. Partiet vil hente flertal for 20-25 lokale stationer, så politiet får større kendskab til de områder, de patruljerer i.

Onsdag fik SF-formand Pia Olsen Dyhr selv lov til at patruljere sammen med to betjente fra Fyns Politi, da hun blev kørt i patruljevogn fra politigården i Odense til nærpolitistationen i Vollsmose og efter en snak med de ansatte her videre til færselspolitiet, der har kontor i Nyborg.

- Jeg vil have, at folk føler sig trygge, og det at der er en politibetjent i nærheden, der kender en, der kender ens børn, der kender skolen, kender konflikterne, det skaber mere tryghed, siger SF-formanden til TV 2/FYN.

13 lokale stationer lukket på Fyn

Siden 2008 er 13 lokale politistationer på Fyn blevet nedlagt, og i 8 af byerne er de blevet erstattet med politibutikker, der kun har åbent få timer om måneden.

Kun Odense, Svendborg og Ærøskøbing har politistationer, og så er der altså en nærpolitistation i Vollsmose i Odense.

Nyborg mistede sin politistation i 2016, og her er der nu også kun en politibutik. Derfor tager nyborgenserne godt i mod SF-forslaget.

- Førhen vidste politiet, hvem de mennesker i byen var, og hvad deres historie var, så jeg tror, det ville være en stor force, hvis det var lokalt politi, siger Lars Foldrup, der er lærer og bor i Nyborg, og han bliver bakket op af Jan Gustavsen, der er pensionist:

- Jeg synes vi mangler det, for du kan ikke henvende dig nogen steder. Hvis du ringer - du kommer sgu aldrig igennem.

- Hvis de kommer fra Odense, tager det alt for lang tid at komme til Nyborg, hvis der sker noget, siger skole-elev Adrian Keller, som svarer "ikke så tit" på spørgsmålet "hvor tit ser I politiet i byen?".

Læs også Flere fynske byer kan få mere lokalpoliti

Selv SF's politiske modstandere i Venstre kan ikke mande sig op til kritik af forslaget om flere betjente lokalt. Dog er partiet ikke nødvendigvis enig i, at det behøver at betyde flere lokalstationer.

- Det afgørende for mig det er, at der bliver mere nærvær, mere politi med lokal tilstedeværelse. Om det er genopretning af politistationer eller en anden måde at gøre det på, det er vi parate til at diskutere, siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.