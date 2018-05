SF-borgmester: Det er en usmagelig aftale

Langelands SF-borgmester, Tonni Hansen, kritiserer den ghettoaftale, som hans eget parti sammen med en række andre partier er gået med i.

Der er kritik fra Langelands borgmester, Tonni Hansen, af den ghettoaftale, som hans eget parti har været med til at indgå sammen med folketingets øvrige partier bortset fra Enhedslisten og Alternativet.

Tonni Hansen kalder aftalen for usmagelig, da han mener, at aftalen lægger op til, at man jager rundt med folk frem for at hjælpe dem.

- Når folk er havnet i en social situation, som dem der er havnet på kontanthjælp, så skal man investere i dem fremfor at jage rundt med dem, siger Tonni Hansen.

Det er usmageligt, at man jager rundt med folk fremfor at investere i dem Tonni Hansen, borgmester, Langeland, SF

Må ikke flytte ind i ghetto

Tonni Hansen henviser til, at der i den indgåede delaftale af ghettoplanen, bliver lagt op til, at personer der er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse fremover ikke må flytte ind i et af de 16 mest belastede boligområder i Danmark.

Tonni Hansen fortæller til TV 2/Fyn, at aftalen var et tema på mødet i landsledelsen i SF i torsdags. Selvom Tonni Hansen kalder aftalen for "usmagelig", er han stolt af, at SF fik pillet de værste tidsler ud af aftalen.

- Jeg anerkender indsatsen, som folketingsgruppen har gjort. Jeg synes dog bare, at de skulle have gjort det endnu bedre. Man kan håbe på, at vi får en ny regering inden for et år, så det bliver lavet om.

Skubber sociale problemer til udkanten

Formålet med den nye ghettoaftale er, at der skal ændres på beboersammensætningen i de hårdest belastede boligområder.

Tonni Hansen er bekymret for, at de kommende regler vil betyde, at flere kontanthjælpsmodtagere vil søge mod udkantsområderne, når de ikke må bo i de socialt belastede boligområder, fordi de her finder billige boliger.

- Når man jager folk rundt, og de ikke må bosætte sig i de billige boliger i storbyerne, så popper udkantsområderne op, fordi det er der, man har de billige boliger. Selvom der er regler i aftalen om, at folk skal finde genhusning i eget område, så er jeg bange for, at virkeligheden kan blive en anden, forklarer Tonni Hansen.

