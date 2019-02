Skyderi på havnen: SF kræver våbentilladelse til alle typer luftgevær

Det er skudepisoden i havnebadet på Odense Havn, der nu får SFs politiske ordfører og medlem af Retsudvalget, Karsten Hønge til at kræve stramninger på våbenlovgivningen, så de lovlige luftgeværer med en kaliber på 4,5mm i fremtiden skal kræve våbentilladelse.

- SFs position er, at den slags våben skal være omfattet af våbenloven, siger Karsten Hønge.

18-årig anholdt

Onsdag aften blev en 57-årig mand skudt i ryggen, da han var på besøg i havnebadet på Odense Havn. Skuddet kom fra et lovligt luftgevær med en kaliber fire og en halv milimeter. Et helt lovligt våben, som alle over 18 år kan købe uden våbentilladelse fra politiet.

- Først går vi i gang med at undersøge området. Hvilke erfaringer er der fra resten af landet, hvor meget er den slags våben blevet misbrugt, kan vi gøre andre ting. Men hvis vi ikke når et resultat, så vil SF foreslå, at man også lader våbenloven omfatte luftgeværer med en kaliber på 4,5mm.

I sagen fra Odense Havn er en 18-årig mand anholdt og sigtet i sagen. Retten har besluttet, at politiet kan opretholde anholdelsen af den 18-årige mand i tre døgn.

Kan være dræbende

Ifølge en læge er de lovlige luftgevær farlige og kan i værste tilfælde være dræbende.

- Sådan et våben kan slå et menneske ihjel. Skulle man blive ramt i tindingen kan man dø af det her. Hvis det var mig, der bestemte så måtte ingen af dem købes uden tilladelse, siger Benedict Kjærgaard, fra Aalborg Universitetshospital.

Også våbenhandler Jacob Willems fra Odense Jagt og Fritid mener, at det er en fejl, at der ikke kræves våbentilladelse til luftgeværer med en kaliber på 4,5mm. De lovlige luftgeværer med en kaliber på 4,5mm og luftgeværerne med højere kaliber der kræver våbentilladelse er ifølge ham nærmest lige farlige.

- Det giver ikke nogen mening at den ene er forbudt, og den anden ikke er. Hvis der skal være mening i lovgivningen, så er de enten forbudt begge to eller tilladt begge to, siger Jacob Willems, fra Odense Jagt og Fritid.

Regler blev strammet

For syv år siden blev reglerne strammet, så kraftigere luftgeværer med kalibre på 5,5mm kræver våbentilladelse.

SFs Karsten Hønge vil nu gå videre med sagen.

- Vi skal have justitsministen til at undersøge, hvilke erfaringer der er. Jeg synes, at det er det rigtige tidspunkt efter at den sidste stramning trådte i kraft for syv år siden, at vi gør regnebrættet op og ser, hvor meget længere vi kan gå, siger Karsten Hønge fra SF.