SF-formand vil gå til minister med sag om gift fra gartnerier

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, havde onsdag sat kurs mod Fyn for at besøge Rosa Danica Gartneri ved Marslev.

Hun mødtes med to lokale partifæller, Lea Haahr, der er spidskandidat i Faaborg-Midtfyn Kommune, og Brian Dybro, rådmand i Odense Kommune, for at diskutere løsninger, der skal stoppe udledningen de skadelige pesticider fra Odenses gartnerier i naturen.

- Jeg synes, at det er en skandale, for det er i virkeligheden jo med til at ødelægge vores fælles hav, å-løb og i sidste ende vores grundvand. Det betyder jo, at hvis man ikke får det under kontrol, så bliver det svært for os i fremtiden at kunne dreje vandhanen og drikke et glas vand, siger Pia Olsen Dyhr til TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har tidligere haft afdækket, at der fortsat ikke er kommet styr på udledningerne fra Odenses gartnerier. Her viste resultater fra Odense Kommunes gartneriteam i samarbejde med Dansk Gartneri, at pesticiderne fra flere gartnerier fortsat ender direkte ned i de omkringliggende vandløb.

Det sker forsat, til trods for at Odense Kommune for fire år tilbage kunne konstatere, at der var større miljøproblemer på flere af de 100 gartnerier i Odense.