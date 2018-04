Sheltere med toiletter presser campingplads

En ejer af en campingplads ved Faaborg føler sig udsat for unfair konkurrence. Et flertal af politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg vil nemlig give tilladelse til, at der opføres tre sheltere til gratis overnatning få hundrede meter fra hans campingplads.

Indehaveren af Faaborg Camping fik sig noget af en overraskelse, da han læste, at forslaget til en ny lokalplan for aktivitetscenter Gåsebjergsand ved Svanninge Bakker åbner op for sheltere med mulighed for gratis overnatning. Gåsebjergsand ligger få hundrede meter fra hans campingplads.

- Jeg blev lidt forbløffet over, at de vil placere sheltere på det område. Det er lige i vores baghave, siger indehaver af Faaborg Camping, Torben Kjærulff.

Har lavet indsigelse

Torben Kjærulff har gjort indsigelse mod planen for aktivitetscenter Gåsebjergsand. Men et flertal af politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg fastholder, at der opføres sheltere i området.

- Jeg kan godt forstå, at en campingpladsejer, der ligger tæt ved Gåsebjergsand har en interesse i, at vi ikke laver sheltere der. Men mit udgangspunkt er, at det er to forskellige kundegrupper, som bruger en campingplads og som bruger en primitiv shelterplads, siger SFs medlem af teknik- og miljøudvalget Torben Smith.

Men det er indehaveren af Faaborg Camping ikke enig i.

- Jeg har rigtig mange vandrere, som kommer fra Ø-havsstien og går ned over Gåsebjergsand og så ned til campingpladsen. og der vil vi så komme til at miste nogle gæster, siger indehaver af Faaborg Camping, Torben Kjærulff.

Mindretal støtte campingplads

Et mindretal i teknik- og miljøudvalget bestående af Venstres to medlemmer mener, at man skal lytte til kritikken fra campingpladsejeren.

- Faaborg Camping ligger meget tæt på det nye aktivitetscenter, og vi er enige med ejeren af campingpladsen. Det kan virke konkurenceforvridende, siger formand for teknik- og miljøudvalget Søren Kristensen (V).

Sammen med Lars Tribler (V) stemte Søren Kristensen for, at lokalplanen ikke skal give mulighed for opførelse af shelters.

Forening: Sheltere skal være sheltere

Foreningen DK-Camp, der har 300 campingpladser som medlemmer, er positive overfor primitive sheltere i naturen. Men shelterne skal ikke ligge tæt ved campingpladser og pladserne skal være primitive. Ved aktivitetscenter Gåsebjergsand er planen at udbygge faciliteter og toiletter.

- Når der opføres toiletbygning ved siden at shelterne, så kommer det til at skride for meget i forhold til, hvad der var tænkt med den type overnatninger. Får man først toiletforhold, så kommer det for meget til at ligne vores campingpladser, siger landsformand Torben Frydenlund Rasmussen fra DK-Camp.

Han forslår, at kommunerne går i dialog med de lokale campingpladser, inden de laver planer om sheltere.

Vil sætte øvre grænse

Teknik- og miljøudvalget foreslår, at der sættes en øvre grænse på maximum tre sheltere ved aktivitetscenter Gåsebjergsand, men indehaveren af Faaborg Camping mener stadig, at shelterne kan skade hans forretning.

- Når vi driver en erhvervsvirksomhed inden for turisme, så har vi brug for den opbakning vi kan få til at udvikle vores virksomhed til glæde for alle i kommunen, siger indehaver af Faaborg Camping, Torben Kjærulff.

Sagen skal behandles på Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune i tirsdag den 3. april, og kommunalbestyrelse skal tage endelig stilling til lokalplanen mandag den 9. april.

