Shoppetur gav 13,5 kilo hash og ti års fængsel

To 24-årige mænd fra Fyn blev torsdag idømt ti års fængsel til sammen for besiddelse af hash og kokain.

To yngre mænd fra Munkebo på Fyn blev den 7. december sidste år stoppet af politiet med 13,5 kilo hash i bilen. De to 24-årige mænd blev torsdag idømt fire og seks års fængsel, oplyser Fyns Anklager på Twitter.

De havde været en smuttur i København, hvor de havde shoppet lidt andre ting, end det de fleste lige tager til storbyen for at shoppe. De havde været ovre og købe 13,5 kilo hash.

- Politiet ransager efterfølgende de to mænds lejligheder, hvor man i den ene lejlighed finder lidt under et gram hash og en kniv, fortæller Daniel Dokkedahl, der var anklager i sagen, og fortsætter:

- I den andens lejlighed finder politiet et kilo kokain i en taske og 100 gram kokain i en åben pose, der ligger fremme. I kælderrummet, der hører til lejligheden, finder politiet et kilo kokain mere og 900 gram hash.

Selvom der blev fundet mest og flest euforiserende stoffer i den anden lejlighed, var det faktisk den første lejligheds ejer, der fik dommen på seks år.

- Det kom under afhøringen af mændene frem, at det var manden med den lejlighed med mindst i, der havde en mere fremtrædende rolle, fortæller anklageren til TV 2/ Fyn og fortsætter:

Daniel Dokkedahl, anklager

- Han havde nok en formodning om, at politiet på et tidspunkt ville komme og kigge. Retten har derfor lagt til grund, at han havde en mere overordnet rolle.

Den anden mand med lejligheden og kælderrummet fyldt med kokain fik fire år, da det viste sig, at han var nederst i hierakiet.

Daniel Dokkedahl fortæller, at begge mænd er ustraffet og fuldstændig ukendte af politiet.

Manden, der er blevet idømt seks år, modtog og godtog dommen torsdag, mens den anden, der fik fire år, ankede. Han ville ikke hænges ud for de to kilo kokain i lejligheden og kælderrummet.