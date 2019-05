Sidevej ved banegården bliver spærret i ti dage

Kommer du fra Østre Stationsvej mod Odense Banegård Center, så kan du fra den 15. maj ikke dreje til venstre ned ad Nørregade i ti dage. Det er dog stadig muligt at køre lige igennem krydset fra Adamsgade.

Cyklister og fodgængere kan også fortsat passere ubesværet igennem krydset ved Nørregade uanset retning og vej, så det er kun bilister, som skal til venstre, der bliver ramt.

- Vi kalder det et midlertidigt venstresvingsforbud. For at der er plads til at udføre arbejdet, er det derfor ikke muligt at svinge til venstre fra Østre Stationsvej til Nørregade i de ti dage, som arbejdet forventes at vare, skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

I stedet er der omkørsel for bilister via Jernbanegade, som ligger efter Kongens Have.

Det er i krydset her, du ikke kan dreje til venstre de næste ti dage. I stedet er der omkørsel via jernbanegade. Foto: Google Maps