Sidste chance for at brevstemme torsdag

Køen i Borgernes Hus er lang.

Torsdag er sidste mulighed for at brevstemme, hvis man vil have indflydelse på, hvem der fremover skal sidde i Europa-Parlamentet.

Flere tusind fynboer har allerede benyttet chancen for at sætte deres kryds på stemmesedlen, og chef for borgerrådvigning i Borgernes Hus, Lene Djurhuus, forventer, at flere hundrede vil stemme på valgets sidste brevstemme-dag.

- Frem til i dag har vi modtaget omkring 6.000 brevstemmer alene her i Odense, fortæller Lene Djurhuus.

Flere og flere brevstemmer

Fynboerne har haft tre uger til at brevstemme til europaparlamentsvalget. Generelt benytter flere og flere sig af muligheden for at stemme inden selve valgdagen.

00:20 Lene Djurhuus fortæller, at der generelt er flere og flere, der brevstemmer. Video: Ole Holbech Luk video

- Gennem de seneste valg har vi kun set en stigning, fortæller Lene Djurhuus.

Det er fortsat muligt at brevstemme til folketingsvalget frem til 1. juni.

Klokken 16 sættes de sidste krydser i Borgernes Hus, og valgstedet lukker.

Europaparlamentsvalget finder sted 26. maj.