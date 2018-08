Sidste chance for en gratis omgang: Populær øl skænkes for sidste gang

For tredje og sidste gang skænkes den øl, H.C. Andersen drak i 1874. 50 liter af den mørke humle uddeles gratis.

Mandag slås der hul på den allersidste tønde med Jacobsen Export Lager 1874 - en øl H.C. Andersen i sin dagbog skrev, han drak.

Klokken 18.05 er der gratis øl på Arkaden Food Market, indtil det sidste skum er løbet ud af den 50 liter store trætønde.

I tre år har Husbryggeriet Jacobsen produceret den stærke øl på 6,2 procent, men efter H. C. Andersen Festivals i år er det slut.

- Jacobsen Export Lager 1874 er vores bidrag til H.C. Andersen Festivals, og det er tredje og sidste gang, vi brygger øllen, fortæller brygmester Morten Ibsen.

Populær øl

Det er dog ikke, fordi øllen ikke har været populær nok, eller at H.C. Andersen drak billigt sprøjt, at bryghuset vælger at sige stop efter tre år. Næste år skal der i stedet ske noget nyt, afslører informationschef i Carlsberg, Kasper Elbjørn.

- De øvrige år har der efter festivalen været udsolgt, og sidste år løb byens restauranter og barer tør allerede på festivalens åbningsdag, fortæller han.

- Hvis der er interesse for det, finder vi på noget andet næste år, siger Kasper Elbjørn.

Foran de store ølkar i Husbryggeriet Jacobsen har brygmester Morten Ibsen fundet frem til præcis den øl, H.C. Andersen nød i sine sidste leveår.

Omtalte øllen i sin dagbog

- I sin dagbog skriver H. C. Andersen søndag den 18. oktober 1874 blandt andet, at: "Jeg hjemme fik brev fra Brygger Jacobsen, at han i går havde sendt mig 12 flasker Export".

- Det er jo en god indikation på, at han rent faktisk har drukket det, siger Morten Ibsen.

Med datoen i hånden kunne brygmesteren finde frem til den eksakte opskrift.

- Vi gik ind i vores brygjournaler og fandt den recept, som man har brygget efter dengang. Den har vi taget udgangspunkt i, siger Morten Ibsen.

Det er en øl, der er stærkere end den almindelige pilsner, og bryghuset har brugt dobbelt så meget humle som normalt. Begge dele for at skabe en bedre holdbarhed.

- På dansk vil man kalde det en lager, og den har nogle maltede og karameliserede noter.

Under festivalen kan Jacobsen Export Lager 1874 købes fra fad i udvalgte fynske restauranter og barer.

