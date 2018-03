Sidste frist for omstridt Nyborg-færge

Nyborgs økonomiudvalg giver ejere tre måneder mere.

Nyborgs økonomiudvalg har forbarmet sig over ejerne af M/F Broen, der var udset til at være museumsfærge i Nyborg.

På økonomiudvalgsmødet mandag har politikerne givet ejerne tre måneders forlænget ophold ved 5. færgeleje i Nyborg, som dog ikke kan forlænges yderligere.

Kort før kommunalvalget gav Nyborgs politikere ellers færgeprojektet M/F Broen dødsstødet.

Stor folkelig modstand mod at placere færgen ved Lauses Grill i inderhavnen fik politikerne til at afblæse projektet, der ellers var langt fremme med støtte af Østfyns Museer.

Økonomiudvalgets beslutning kommer efter, at ejerne henvendte sig til kommunen for at vinde tid, mens man sammen med foreningen Dansk Færgekultur undersøger mulighederne for en bevarelse af færgen et eller andet sted i landet.

Hvis ikke ejerne havde fået tre måneder ekstra, ville de have set sig nødsaget til at sælge færgen med henblik på ophug, oplyste ejernes repræsentant Jesper Kjær Andersen i en henvendelse til Nyborg Kommune op til økonomiudvalgsmødet.

Den umiddelbare forvaltnings-indstilling op til mødet var ellers at afslå en forlængelse af opholdet i Nyborg, men politikerne har altså forlænget fristen for at fjerne færgen fra Nyborg.

En forlængelse på tre måneder vil koste kommunen 3.000 kroner.