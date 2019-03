Minut for minut: OB slår Randers på hjemmebane

OB og Randers skal spille deres sidste kamp i grundspillet i denne Superliga-sæson på fynboernes hjemmebane.

OB er sikre på at ende i top seks, men det samme gælder ikke for Randers. De er inden kampen placeret på sjettepladsen i Superligaen, men de er kun et enkelt point foran både FC Nordsjælland og AaB. Derfor går jyderne hårdt efter at vinde kampen søndag, for at de kan garantere sig den eftertragtede plads i top seks.

De to hold har mødt hinanden intet mindre end ti gange siden 2017. Men de seneste fem hjemmekampe mod Randers har helt klart været til fynboernes fordel. OB har nemlig vundet fire af dem og spillet en uafgjort.

Ud over, at Randers og OB skal spille søndag, bliver der også spillet seks andre superligakampe søndag. Nu skal det nemlig afgøres, hvordan de sidste billetter til henholdsvis top seks og nedrykningsspillet skal fordeles.

Herunder kan du i livebloggen fra søndagens syv superligakampe følge med i, hvordan de sidste point i grundspillet bliver fordelt: