Sidste landsdækkende avis på Fyn lukker

Den sidste landsdækkende avis på Fyn, Dagbladet Børsen, lukker sin redaktion på øen. Det bør få konsekvenser for mediestøtten, mener DF's kulturordfører.

Dagbladets Børsen lukker redaktionen på Fyn, efter erhvervsjournalist Jens Bertelsen er blevet ansat på avisen Danmark, der ejes af Jysk Fynske Medier. Det betyder, at der ikke er flere landsdækkende aviser tilbage på Fyn.

Nyhedsdirektør Nikolaj Sommer fra Dagbladet Børsen bekræfter over for TV 2/Fyn, at lyset på redaktionen slukkes permanent, når Jens Bertelsen forlader kontoret.

- Jeg kan bekræfte, at den fysiske redaktion lukkes, men vi nedprioriterer ikke på nogen måde. Vi dækker, som vi altid har gjort, men vi har vurderet, at det er vigtigt at få et redaktionelt miljø, og derfor sidder alle vores folk i Aarhus, siger Nikolaj Sommer.

Overvejer mediestøtte

Nyhedsdirektøren mener endda, at lukningen af redaktionen er en styrkelse, som læserne vil kunne se avisen.

- Vi fastholder alt, hvad vi har gjort på Fyn. Journalistikken bliver endda forhåbentlig endnu bedre, fordi den, der skal dække Fyn, sidder sammen med dygtige kolleger.

Alex Ahrendtsen (DF) mener ikke længere, at Dagbladet Børsen er kvalificeret til at modtage samme mediestøtte, når avisen lukker redaktionen på Fyn. Foto: Kristian Wraae

Det giver Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti dog ikke meget for. Faktisk har lukningen fået ham til at overveje at genoptage forhandlingerne om medieforliget.

- De siger jo altid, at det er en styrkelse, når de centraliserer. Det kan da godt være, det er en styrkelse for Aarhus og Jylland, men ikke Fyn. Der er jo lige langt fra Aarhus til Fyn som fra København, så nej, jeg mener ikke, det styrker redaktionen, siger Alex Ahrendtsen.

- Jeg synes, det er sørgeligt. Det kan være, at vi bliver nødt til at gå ind i medieforliget igen. For at modtage mediestøtte, skal man som landsdækkende medie være landsdækkende, og det betyder, at man har redaktioner i hele landet, siger Alex Ahrendtsen.

Når Dagbladet Børsen lukker sin fynske afdeling, er der ingen landsdækkende medier repræsenteret på Fyn med fysiske redaktioner.

- Jyllandsposten, BT og Ekstrabladet har haft redaktioner på Fyn, men er væk nu. De graver deres egen grav. På sigt tror jeg, at folk vender sig mod regionale medier som er mere vedkommende for dem. Der er masser af nyheder rundt omkring i landet, som landsdækkende mediehuse går glip af, siger Alex Ahrendtsen.

Vender tilbage til Jysk Fynske Medier

Fra den 23. september udvider avisen Danmark med fire daglige erhvervssider. I den forbindelse opruster man med nye medarbejdere, og det er i den omgang, at Jens Bertelsen er blevet ansat.

MediaWatch meddelte allerede i starten af juli, at Jysk Fynske søgte i alt ti nye journalister til to udvidelser. Den ene til koncernens satsning på at udgive aviser 365 dage om året - den anden til en offensiv på erhvervsstoffet i avisen Danmark.

Jens Bertelsen har de seneste 12 år været journalist på Dagbladet Børsen, hvor han særligt har dækket fynske og jyske virksomheder. Han har tidligere været redaktør på fyn.dk hos Fyens Stiftstidende.

Dagbladet Børsens satellit-redaktion lukker ved udgangen af august.