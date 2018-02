Signe Molde kaster sig ind i kampen for rygeosten

Den folkekære tv-vært Signe Molde er ny ambassadør for den fynske rygeost. Læs her, hvordan hun vil praktisere sit nye ærefulde hverv.

Onsdag aften var tv-værten Signe Molde gæst i Natholdet på TV 2, og her faldt snakken på den krise, der truer den fynske rygeost.

Programmets vært, Anders Breinholt, gik så langt som til at udråbe Signe Molde som ny ambassadør for rygeosten, så hun nu deler titlen med fynske profiler som folketingspolitikerne Dan Jørgensen (S) og Jane Heitmann (V).

Fra nu af kan man godt forvente, at der er rygeost på bordet, når man kommer hjem til mig. Signe Molde, tv-vært og rygeostambassadør

Det er en ære, der endnu ikke har bundfældet sig hos hovedpersonen selv.

- Det er jo helt nyt for mig, så jeg skal lige vænne mig til det, siger Signe Molde til TV 2/Fyn.

- For mig er rygeosten en dejlig, stolt egnstradition. Jeg tror, jeg spiser den et par gange om ugen i forvejen, så jeg er stolt over at være blevet ambassadør.

Ifølge Signe Molde har hun fået flere henvendelser med lykønskninger. Især en fynsk kollega fra Middelfart er mildest talt begejstret.

Rygeost a la Molde Opskriften på Signe Moldes foretrukne rygeostanretning er enkel:



- Ristet rugbrød

- Rygeost

- Én skive radise



Ifølge tv-værten er rygeosten af en sådan kvalitet, at den skal have lov til at stå for sig selv.



- Generelt er der en tendens til at blande ting for meget. Skal der radiser på? Karse og lakrids? Ikke ifølge mig. Rygeosten skal respekteres og holdes straight, forklarer hun.

Altid rygeost på bordet

Der er meget, der tyder på, at Signe Molde er den helt rigtige ambassadør for rygeosten.

Som en del af programmet så hun og Anders Breinholt TV 2/Fyns klip med mejeristen Jørgen Hoff, der fortæller, at en god ost kræver 'mejeristens sved'.

Selvom dén kommentar måske kunne virke afskræmmende, spiste Signe Molde ufortrødent videre af den rygeost, Anders Breinholt havde stillet frem til hende.

- Det er jo en udtalelse, der kan tolkes på. Man kan jo se det sådan, at rygeosten kræver hårdt arbejde, og derudover er jeg ikke så sart, forklarer hun.

Nu brygger hun på en plan for, hvordan hendes ambassadørskab skal holde rygeosten i hævd.

- Fra nu af kan man godt forvente, at der er rygeost på bordet, når man kommer hjem til mig. Jeg tror simpelthen, at den bare skal stå der, og så kan den ryge tilbage i køleskabet, når gæsterne går igen, forklarer Signe Molde.

Selvom den respekterede titel som rygeostambassadør normalt er forbeholdt fynboer, har TV 2/Fyn undtagelsesvis godkendt, at Signe Molde optages på listen.

Se video: Her er Signe Molde gæst i Natholdet og bliver udråbt som ambassadør for rygeosten: