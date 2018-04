Sikker OB-sejr: Nicklas Helenius netter for tredje kamp i træk

Nicklas Helenius scorede igen, da OB søndag eftermiddag dominerede mod Lyngby og vandt sikkert med 3-0. OB er nu ubesejret i de seneste fem kampe.

OB-angriber Nicklas Helenius scorede for tredje kamp i træk, da OB søndag eftermiddag sikkert slog Lyngby med 3-0 i Odense.

Med sejren er fynboerne nu ubesejret i de seneste fem kampe og fastholder dermed førstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2. OB har 42 point efter 31 kampe. Lyngby forbliver derimod på sidstepladsen med 23 point.

OB styrede kampen fra start til slut og kom allerede foran efter seks minutter, da Marco Lund kom først på et hjørne og bragte fynboerne foran 1-0.

En halv time senere sendte startdebutanten Julius Eskesen en stikning afsted til Nicklas Helenius, der sikkert sparkede bolden mellem benene på Lyngby-målmand Oskar Snorre og gjorde det til 2-0.

Kort inde i anden halvleg bragte Anders K. Jacobsen fynboerne på 3-0 med sit 14. sæsonmål. Det skete, da han efter flere forsøg i første halvleg endelig sendte bolden ind over stregen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læs også Minut for minut: Genoplev OB's sikre sejr over Lyngby

OBs Marco Lund åbnede scoringen allerede efter seks minutters spil. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB var tæt på 4-0

Lyngby, der stillede op med et særdeles ungt hold, forsøgte at komme tilbage i kampen, men OB var tættere på et 4-0-mål, end gæsterne var på en reducering.

Trods de mange forsøg kom der dog ikke flere mål i kampen.

Med sejren holder OB fast i førstepladsen i nedrykningsspillets gruppe 2, mens Lyngby stadig er at finde på gruppens sidsteplads.

Læs også Suveræne Odense maste Silkeborg-Voel