Siloer skal rives ned: - Det vil vi græmme os over om 50 år

Odense Kommune har givet tilladelse til at rive gamle bygninger ned. Det møder modstand fra lokale, der ærgrer sig over beslutning, som, de mener, går ud over byen.

En gruppe borgere vil bevare de gamle bygninger på Siloøen i Odense. By- og Kulturudvalget i Odense har ellers godkendt, at bygningerne på Englandskaj og Gammel Havnekaj rives ned.

Det sker, efter at ejerne af bygningerne har søgt om tilladelse til nedrivningen, selv om flere af bygningerne er vurderet som bevaringsværdige.

- Jeg håber virkelig, de ændrer beslutningen. Det er noget, man vil græmme sig over om 50 år og sige: Nej, hvorfor gjorde vi det? Nu har vi ikke nogen havn længere, siger Silas Eriksen, der står i spidsen for facebookgruppen Bevar Siloøen.

Odense mister værdi

Facebookgruppen har derfor startet en underskriftindsamling for at forhindre nedrivningen. Borgerne mener, det vil være et kulturelt tab for Odense.

- Det kan godt være, det økonomisk giver god mening for Odense Havn på kort sigt. Det synes jeg ikke skal ske på bekostning af værdi for Odense som by, forklarer Silas Eriksen.

Flere end 200 borgere har på bare to dage skrevet under på, at de er imod, at man river gamle bevaringsværdige bygninger på Siloøen ned.

