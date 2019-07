Livet på havet lokker: Simac optager flere spirende søfolk

Fredag fik tusindvis af håbefulde ansøgere landet over besked om, hvorvidt de var optaget på drømmeuddannelsen.

På Simac i Svendborg var der godt nyt til 163 elever, som inden længe har første skoledag på den maritime uddannelses institution. Dertil kommer omkring 100 nye studerende, som er optaget uden om Det Koordinerede Optagelsessystem, så skolen kan altså byde velkommen til omkring 260 søfolk in spe.

Det betyder, at man har forøget optaget med 20 procent i forhold til sidste år. Det glæder Jan Askholm, der er studierektor på Simac.

- Det lå lidt lavt sidste år, men nu er vi oppe omkring det antal, vi forventer, siger han.

Nye regler gør det nemmere

Han mener, en regelændring har været med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning for Simac. Tidligere skulle ansøgere til skibsofficeruddannelsen og skibsføreruddannelsen have en praktikaftale på plads med et rederi, inden de kunne blive optaget. Den regel blev afskaffet ved årsskiftet.

- På den måde er der nogle rammevilkår, der har haft en betydning, men vi har selvfølgelig også gjort en indsats for at gøre opmærksom på de mange muligheder, der er i de uddannelser, vi tilbyder, siger han.

En af de ting, man har gjort opmærksom på over for potentielle studerende er de muligheder, man ser i havet i fremtiden. For eksempel med udgangspunkt i FN's verdensmål.

- I fremtiden er det sandsynligt, at vi kommer til at skulle hente en masse ressourcer i havet på en anden måde end vi gør. Så det er noget af det, vi prøver at fortælle om, siger Jan Aksholm.

Stor udvidelse på havnen

Simac står over for en udvidelse. Et projekt til i alt 310 millioner kroner kommer til at betyde, at institutionen får et helt nyt campus, og det er planlagt, man skal flytte ind i 2022.

Derfor forventer man inden for få år, at optaget skal stige endnu mere.

- Allerede i 2021 forventer vi, at vi kommer op på et niveau, der ligger på omkring 300 nye studerende per år. I alt kommer vi til at kunne huse 1000 studerende, siger Jan Askholm.

I dag har Simac omkring 750 studerende i alt.