Havet åd drikkevandet: Siø får ny vandledning

Specialskibe med gravemaskiner har travlt i Langelandbæltet i disse dage.

I løbet af ugen skal de grave en rende i havbunden til en helt ny vandledning til drikkevand til beboerne og landbruget på Siø.

- Der har tidligere været en drikkevandsbrønd på Siø, men den løb tør for vand i sommermånederne, fortæller driftschef Benny Lai Pedersen fra Langelands Forsyning.

Derfor er det nødvendig at forsyne øen med vand fra Langeland.

Men den kraftige strøm i bæltet har flere gange ødelagt den nuværende drikkevandsledning - senest i april i år. Så nu skal en helt ny drikkevandsledning erstatte den gamle, og den bliver lagt lidt nordligere, hvor der ikke er helt så meget havstrøm og ændringer i havbunden.

Frostfri havbund

- Vi bliver nødt til at grave den ned i havbunden. Hvis vi lagde den over Langelandsbroen, ville vandet kunne fryse til is om vinteren, forklarer Benny Lai Pedersen.

Alene udgiften til søentreprenørfirmaet løber op i 1,5 millioner kroner. Dertil komme Langeland Forsynings egne udgifter. Men så skulle den nye vandledning også kunne holde de næste 50 år.

Hvis alt går efter planen er den nye drikkevandsledning på plads sidst på ugen.