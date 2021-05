Stadig vigtige eller et levn fra fortiden: Derfor bruges sirenerne stadig

- Det kunne være ved en stor brand, som udvikler enormt meget røg, der går ind over et område med særligt mange mennesker, siger indsatsleder Kenny Dramshøj Christensen fra Beredskab Fyn.

- Det kan også være ved et uheld med kemiske stoffer, som gør, at vi er opmærksomme på et område, hvor vi vil have, folk skal gøre noget specielt. Så er det, vi kan bruge varslingen mere offensivt i stedet for bare at skrive det i en beredskabsmeddelelse til et nyhedssite.



I august sidste år var der borgere i Nyborg, som ønskede, at myndighederne havde brugt sirenen til at advare med.

Der udbrød der nemlig en brand i Fortum, tidligere Kommunekemi, som udviklede giftig røg.

Her var der flere, der ikke modtog beskeden fra myndighederne om, at der var farlig røg i området.

- Hvis der havde været behov for at evakuere fysisk derude, så havde vi gjort det. Jeg kan godt forstå, at der kan være en vis utryghed omkring branden, og det er noget, vi er gået i dialog om med de mennesker, som har taget fat i os bagefter omkring, sagde politiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi dengang.