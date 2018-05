Sjældenhed gået på land på Ærø

Den store museumsfregat Peder Skram ligger på tørdok på Søby Værft. Et sjældent syn for de sydfynske værftsarbejdere.

Normalt ligger den store museumsfregat Peder Skram på Holmen i København, hvor den årligt er til glæde for mange tusinde besøgende. Men siden begyndelsen af maj har den været trukket på land på Søby Værft på Ærø.

Fregatten skal slibes ned til stålet og males op i sin velkendte lysegrå farve. Og selvom selve opgaven er hverdag for de sydfynske værftsarbejdere, er et flydende koldkrigsmuseum ikke noget, de ser hver dag i tørdokken.

Vi får en god behandling her på værftet, og de er fremme i skoene Gustav Lang, daglig leder på Peder Skram

- Det er meget sjældent, fortæller John Poul Carlo Schøneberg og Bent Christensen, værftsarbejdere på Søby Værft.

Søby Værft fik opgaven at give fregatten en kærlig hånd. Til stor begejstring for Gustav Lang, der er daglig leder på museumsfregatten Peder Skram.

- Folk er rigtig dygtige og meget professionelle. Vi får en god behandling her på værftet, og de er fremme i skoene, siger han.

FAKTA OM PEDER SKRAM - Peder Skram er bygget på Helsingør Skibsværft



- Den er kendt for det såkaldte "Hovsa-missil". Et harpoon-missil der utilsigtet blev affyret af Peder Skram i 1982 og ramte et sommerhusområde



- Fregatten måler 112,65 meter i længden og 12,25 meter i bredden



- Den indeholder fra missiler, kanoner, torpedoer til harpunmissiler



- Peder Skram indgik i flåden fra 1966 og udgik af flådens tal i slutningen af 1980'erne sammen med søsterskibet Herluf Trolle



- Besætningen bestod af officerer, sergenter, menige konstabler samt i begyndelsen også værnepligtige menige



Kilde: pederskram.dk

En særlig fregat

Det historiske danske krigsskib var aktivt under den kolde krig, da vi frygtede russerne, og derfor byggede kæmpestore krigsskibe.

Skibet sejlede for den danske flåde fra 1966 og udgik af flådens tal i slutningen af 1980'erne sammen med søsterskibet Herluf Trolle.

Museumsfregatten Peder Skram ligger på tørdok på Søby Værft.

Gustav Lang har selv sejlet med skibet. Og lige som for så mange andre - betyder det meget for ham.

- For sin tid er den fuldstændig enestående. At mærke den kraft, power og kapacitet, der er i sådan et skib. Det er bedre end sex, husker han.

Peder Skram sejler dog ikke længere, som den gjorde i koldkrigstiden. Derfor skal den fragtes væk, når Søby Værft fredag er færdige med opgaven.

Og så bliver Søby Værft et museum mindre.

