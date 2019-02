Fynsk bilsælger: Skab ro om afgifter, og giv elbiler konkrete fordele

Casper Mysling er vild med at sælge elbiler. Han kører selv i en. Og han tror, at 2019 bliver året, hvor fynboerne for alvor får øjnene op for de klimavenlige køretøjer.

- Vi solgte knap 50 elbiler sidste år, og vi regner med at sælge endnu flere i år, siger Casper Mysling.

Men for at der for alvor kommer hul på bylden, så skal der større politisk opbakning til, mener den sydfynske bilsælger.

En særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for TV 2/Fyn, viser, at elbilerne udgør knap 0,3 procent af Fyns samlede bilpark. I absolutte tal betyder det, at der finde 647 elbiler på Fyn.

Kort før jul besluttede regeringen at forlænge afgiftfritagelsen på elbiler, så den gælder de næste to år.

Men det vækker kun moderat begejstring hos forhandleren i Svendborg.

- Vi har fået to år med afgiftfrihed, men det er ikke godt nok på den lange bane. Som forhandlere vil vi også gerne vide, hvad der skal ske om tre, fem og ti år. Ellers tror jeg ikke, vi når politikernes mål om en million elbiler i 2030, siger Casper Mysling.

For når afgifterne dykker op og ned, så skaber det uro, og så vælger folk det sikre, lyder det fra bilhandleren. Og det er ikke kun køberne, der holder igen. Producenterne risikerer også at sende deres biler til andre og mere sikre markeder, hvis rammebetingelserne i Danmark er for usikre.

Så mangel på elbiler kan altså også blive en stopklods for salget.

FDM: Ro om elbiler tak

Casper Mysling bakkes op af bilejernes organisation, FDM, som også kritiserer politikerne for ikke at have skabt ro om rammevilkårene for elbiler.

Folk begynder at tænke tanken nu, at de måske skulle vælge en elbil. Det er tanker, som ikke tidligere har været i hovederne på folk, siger forhandleren, som altså har solgt biler i Svendborg de seneste 12 år. Casper Mysling, elbilforhandler, Svendborg.

- Der er behov for trygge rammevilkår om elbilerne. Der har været tale om udfase og forlænge osv. Og det har skabt en utryghed om elbilerne, siger forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru.

Bare siden 2010 har politikerne pillet ved beskatningen på elbiler fem gange. Senest i december 2018, hvor de altså besluttede at afgiftfritage elbiler til under 400.000 kroner de næste to år. Når de to år er gået, indfases afgiften gradvist.

Hyundai har netop lanceret sin nyeste elbil, Konaen, der kan køre over 400 kilometer på en opladning. Bilsælger Nicolai Juul oplever, at flere viser interesse for at køre elbil.

Øget interesse i 2019

Men det er netop nu, politikerne skal træde i karakter, mener Casper Mysling. For lysten til elbiler har aldrig været større.

- Der er en stemning blandt folk. De begynder at tænke tanken nu, at de måske skulle vælge en elbil. Det er tanker, som ikke tidligere har været i hovederne på folk, siger forhandleren, som altså har solgt biler i Svendborg de seneste 12 år.

Casper Myslings vurdering afspejler sig også i salget de første uger af 2019. Tal fra Autobranchen viser, at danskerne købte 20 nye elbiler inden januars udløb. Det er lige så mange, der blev solgt i første halvdel af 2017. I hele 2018 blev der solgt 1.545 elbiler.

Hos Terminalen Odense oplever filialdirektør Nicolai Juul også øget efterspørgsel. Her forhandler de blandt andet Hyundais nye elektriske satsning, Konaen, der kan køre over 400 kilometer på en opadning

- Elbilerne er blevet tilgængelige. Prisniveauet er inden for en normal økonomi at købe en elbil nu. Og så er produktet også ved at være der, hvor folk føler, de får deres behov opfyldt. Rækkevidden er blevet længere, og ladenetværket er blevet tættere, siger Nicolai Juul.

Men der er også behov for anden støtte end den rent økonomiske, lyder budskabet fra Svendborg.

- Jeg synes i virkeligheden, det er nemt at kigge over til vores naboer i Norge. 30 procent af deres salg sidste år var rene elbiler.

I Norge må elbilerne blandt andet køre i busbanerne og parkere gratis i byerne.

- Sådan nogle helt lavpraktiske fordele til elbilisterne, som de andre ikke får. Det ville hjælpe til at sætte yderligere skub i salget, siger Casper Mysling.