Skade giver plads til ung håndboldspiller

Suzanne Bækhøj måtte desværre udgå af en træningskamp mod Horsens Håndbold Elite, som Odense Håndbold spillede i torsdags i Vissenbjerg Hallerne.

Her fik hun en skade i venstre knæ, og undersøgelser af knæet har efterfølgende vist, at hun har pådraget sig en meniskskade.

- Skaden vil sandsynligvis holde hende ude i fire til 12 uger, skriver Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Kontrakt med U19-spiller

Fynboerne har som erstatning skrevet kontrakt med U19-spilleren Katja Johansen.

- Selv om det er på en ærgerlig baggrund, så er det en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er superglad for at blive en del af Odense Håndbold, og jeg glæder mig meget til at prøve mig selv af på allerhøjeste niveau, siger Katja Johansen.

