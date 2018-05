Skadet i 11 måneder: Nu fløjter fynbo stor finale

Fynske Claus Gramm Pedersen og dommermakkeren Per Olesen styrer fløjterne, når herrernes EHF-finale spilles i tyske Magdeburg på søndag.

- Det er et skulderklap, for det man kæmper for som håndbolddommer, er at få de bedste kampe, siger Claus Gramm Pedersen.

Søndag skal han med EHF-cuppen for første gang dømme en international finale i final-4-stævnet, der lørdag indledes med to semifinaler.

Tyske tilskuere gode til stemning

Det betyder, at han skal holde styr på overtrådt, ulovlige screeninger og passivt spil foran 7.800 tilskuere i en udsolgt GETEC Arena i tyske Magdeburg, og det kan blive med hjemmeholdet som den ene finaledeltager.

SC Magdeburg spiller nemlig semifinale mod Saint-Raphael Var Handball fra Frankrig, og sikkert er det, at der kommer mindst et tysk hold i finalen, for den anden semifinale står mellem Füchse Berlin og Frisch Auf Göppingen.

- Jeg glæder mig til det hele, for det tyske publikum skaber liv og en fantastisk atmosfære både i og uden for hallen, fortæller 48-årige Claus Gramm Pedersen, der også tidligere har dømt i en stor tysk kulisse i Hamborg med 13.000 tilskuere.

EHF-cuppen rangerer lige under Champions League i håndbold, og svarer til Euro League i fodbold.

Var væk fra banen i 11 måneder

Håndbolddommeren fra Bogense har ellers ikke haft så lang en sæson at gøre sig bemærket som kompetent dommer.

Først i februar vendte han tilbage på håndboldbanen efter 11 måneders skadespause på grund af en dårlig akillessene. Og en dommer har ikke mulighed for at starte langsomt op. Skaden skal være helt væk, før man kan komme tilbage på banen.

- Jeg kan jo ikke blive skiftet ud efter 20 minutter, siger Claus Gramm Pedersen med et grin.

Han har været dommer i 31 år og startede med at dømme i den danske liga i 1996. Alligevel er det med en vis spænding, at han tager turen til Tyskland i weekenden.

- Det er noget særligt over det danske slutspil og semifinaler og finaler. Nu har jeg jo ikke tidligere prøvet at dømme en international finale, men man har nok lidt sommerfugle i maven, siger Claus Gramm Pedersen, der er lige så involveret i fodboldens som i håndboldens verden i kraft af sit job som administrationschef i DBU Fyn.