Skærpelse i voldsdom: Otte måneders ubetinget fængsel for vold mod datter

Østre Landsret har torsdag skærpet en dom fra Retten i Odense, hvor en mand var idømt seks måneders delvis betinget fængsel, til otte måneders ubetinget fængsel for vold mod sin datter gennem en længere årrække.

En fars ankesag for vold mod sin egen datter endte torsdag med en skærpelse af straffen, så han nu skal otte måneder bag tremmer.

I juli sidste år var et ægtepar i Retten i Odense tiltalt for at have forøvet vold mod deres datter gennem mange år.

- Ægteparret var tiltalt i forening for at øve vold mod deres datter igennem en længere årrække. Det fik de seks måneders delvis betinget fængsel for, men faren valgte at anke sin dom, og det er altså hans dom, der nu er blevet skærpet, siger vicestasadvokat Jakob Berger Nielsen.

Slået med genstande

Ifølge vicestatsadvokaten lagde Retten i Odense til grund for den oprindelige dom, at volden mod parrets datter var foregået systematisk og gennem mange år, fra hun var fire til hun var seksten år.

Volden blev takseret til to måneders ubetinget fængsel og fire måneders betinget fængsel til begge forældrene i Retten i Odense.

- Byretten lagde dengang vægt på, at volden var foregået gennem mange år, og at pigen blandt andet var blevet slået med genstande. Og vi har nu skærpet dommen over for faren, der altså valgte at anke sin dom, siger Jakob Berger Nielsen.

