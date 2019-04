Skærtorsdag er lig med Bierfest i Vester Aaby

Det ligner meget den tyske oktoberfest. Den eneste forskel er bare, at det ikke er oktober, og at det er i Vester Aaby. Det er påske, nærmere bestemt skærtorsdag - og gæsterne drikker øl i litervis iklædt lederhosen på allerbedste oktoberfestmanér.

I Vester Aaby kalder de det Bierfest, og i år er der solgt 585 billetter. Det er femte år i streg, at Vester Aaby kører det nu ret store arrangement.

- Det er ikke så meget det, at vi er gode til at feste - jeg synes, det unikke er, at vi år efter år kan køre det her arrangement, hvor vi i vores lille by kan samle godt 30 frivillige, som omdanner en almindelig sportshal til en helt anden kulisse, hvor der deltager næsten 600 mennesker, siger Mette Gerber, der er beboer og medarrangør til Bierfesten i Vester Aaby.

Bierfesten er ikke bare en lokal fest for Vester Aabys beboere. Der kommer folk fra hele landet. Der bliver for eksempel arrangeret busture fra Svendborg. Derudover kommer der også folk fra det jyske og sjællandske, som også gerne vil være med til den årlige ølfest.

Der blev både danset og drukket øl til dagens arrangement. Foto: Masoud Jafari Pouia

Udelukkende drevet af frivillige

Arrangementet er udelukkende drevet af lokale ildsjæle. Der er cirka 30 styks, som hjælper til i baren, står i garderoben, vasker op og alt det andet forefaldende arbejde, som der medhører til et arrangement, hvor der næsten er 600 mennesker, der skal drikke øl.

- Det giver virkelig et godt sammenhold her i Vester Aaby, når vi i fællesskab sætter gang i sådan en tyrolerfest her, siger Metter Gerber.

Festen startede allerede klokken 12, og slutter først igen klokken 20 i aften.

- Vi er helt sikkert trætte i armene, når festen slutter klokken 20.00 i aften. Så er der også langet 1700 liter øl og flere end 3000 Jägermeistere over disken, lyder det fra den glade medarrangør.

En billet til den efterhånden kendte Bierfest i Vester Aaby koster 325 kroner. Sidste år lød baromsætningen på en kvart million kroner.