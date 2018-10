Skal elbiler køre gratis over Storebælt?

Det skal være gratis at køre over Storebælt i en elbil.

Det mener Alternativet ihvertfald. Partiet vil nemlig gå en hel del længere end regeringen, når det gælder om at sikre, at vi får bragt den danske CO2-udledning ned de kommende år.

Det fremgår af partiets klimaplan, som er blevet fremlagt torsdag - blot to dage efter, at regeringen fremlagde sit bud på, hvordan vi bidrager til at bremse den globale opvarmning.

Læs også Det tredje spor skal være elektrisk

Alternativets plan tager udgangspunkt i anbefalingerne fra FN's klimapanel om, at jo før vi handler, jo bedre.

Derfor vil partiet allerede forbyde salg af fossile biler i 2025, hvor regeringen satser på 2030 for benzin- og dieselbilernes vedkommende.

Og hvor regeringen vil holde afgifterne på elbiler på det nuværende niveau to år frem, vil Alternativet helt fjerne afgifterne frem til 2022.

Samtidig skal benzin- og dieselafgifterne hæves, ligesom elbiler skal kunne køres gratis over Storebælt. Endelig skal der også indføres klimaafgift på flyrejser.

Mere afgift på kød

Transportsektoren er ikke den eneste, der må holde for. Også landbruget skal yde sin del, hvis man spørger Alternativet.

For det første skal fødevarer afgiftsbelægges ud fra deres klimapåvirkning. Det betyder, at der eksempelvis lægges 17 kroner i afgift på et kilo oksekød.

Læs også 35 millioner kroner til Fyn: Her bygges nye cykelstier

Omvendt skal momsen på grøntsager sænkes til den lavest mulige i EU-systemet, nemlig 12,5 procent.

Partiet vil også omlægge landbrugsstøtten, så den i stedet for at være passiv produktionsstøtte gives til konkrete, klimarettede projekter.

Klimaplanen foreslår også, at byggeriet skal energieffektiviseres, og at alle bygninger på minimum 500 kvadratmeter skal have installeret solceller.

Og endelig indeholder oplægget også et afsnit om, hvordan man kan påvirke danskerne til at føre en mere klimavenlig livsstil.

Det handler blandt andet om at indføre pant på elektronik og indføre skattefradrag for reparation af forbrugsgoder. Der skal også være fradrag for at cykle på arbejde og for at holde ferie med tog eller bus i Danmark.

Læs også Klimapris gik til Danmarks mindste fjernvarmeanlæg