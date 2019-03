Far, mor og to små børn på jagt: Skal finde den sidste leopard i Europa

Nogle familier tager på charterferie. Andre vælger storbyen.

Og så er der familien Sanderhoff fra Fyn, der pakker offroad-campingvognen og to små børn med på en 12.000 kilometer lang tur til Kaukasusområdet med håbet om at spotte en af de sidste leoparder i Europa.

For et års tid siden var vi på Borneo på jagt efter slanger og krokodiller. Så de kender ræset. Emil Bech Sanderhoff, der tager børnene med på leopardeventyr

- Det er altid godt med en undskyldning for at komme ud at finde dyr. Og leoparden er bare et supersmukt dyr, fortæller Emil Bech Sanderhoff til Go' morgen Danmark

Ifølge Emil Bech Sanderhoff, der til daglig arbejder som naturvejleder på Naturama i Svendborg, er der kun omkring 20 leoparder tilbage i Europa.

- Så hvis man skal nå at se dem, er det nu. Der er jo heller ikke ret mange, der har set en leopard. Så hvis man kan sige, at man har set en …

Så stiger man i graderne i biologkredsene?

- Ja, det må jeg indrømme, griner Emil Bech Sanderhoff.

Gaffatape til børnene

Med på turen har 30-årige Emil Sanderhoff sin kone, Lene Bech Sanderhoff, og parrets to små børn. Manja på to år og Frej på fem år.

- Det bliver hårdt. For det er altid svært at tage sine børn ud af vante rammer og få en hverdag til at hænge sammen, fortæller Lene Bech Sanderhoff, der er biolog, til Go' morgen Danmark og fortsætter:

- Det bliver også meget intenst og intimt, for man er nærmest sammen i 24 timer. Og der er jo ikke lige en farmor til at tage over, hvis man ikke har sovet hele natten.

Familien har alt muligt udstyr med, så de forhåbentlig kan få et glimt af leoparden.

Men hvordan får man lige to små børn til at være musestille, mens forældrene lister rundt i naturen på jagt efter spor.

- Gaffatape, lyder det grinende fra Emil Bech Sanderhoff.

- Eller strips.

- Der må jeg nok som mor sige, at det kommer ikke til at ske, konstaterer Lene Bech Sanderhoff smilende.

Børnene har før været med far på eventyr.

– For et års tid siden var vi på Borneo på jagt efter slanger og krokodiller. Så de kender ræset, siger Emil Bech Sanderhoff.

Han skal luftes

Emil Bech Sanderhoffs arbejdsgiver, Naturama i Svendborg, er helt med på, at han rejser af sted i to måneder.

- Han skal jo have luft under vingerne, og så rapporterer han jo hjem med nyt. Vi får en masse historier, og så kan vi livestreame derfra, fortæller direktør på Naturama, Mette Thybo, til TV 2/Fyn.

- Og så bliver han heller ikke til at skyde igennem, hvis han ser en leopard.

Hvis familien skulle få øje på den sky leopard, skal den ikke fanges.

- Lige leoparden nøjes vi med at filme – og så bare nyde den, siger Lene Bech Sanderhoff.

