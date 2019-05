Afstemning før valgmøde: Skal Folketinget vedtage minimumsstandarder i ældreplejen?

TV 2/Fyn sender live fra debatmødet på Campus Glamsbjerg klokken 17.30. Følg det øverst i denne artikel.

Deltag i afstemningen Skal Folketinget vedtage minimumsstandarder i ældreplejen? Du kan bidrage til debatten ved at deltage i afstemningen HER. Indtast koden tv2fyn for at deltage.

- Det' en piskommune ...

90-årige Esther Madsen fra Haarby var klar i mælet, da Assens Kommune tidligere i år indførte nye såkaldte kvalitetsstandarder for praktisk hjælp på ældreområdet.

Kvalitetsstandarderne er de kommunalpolitiske retningslinjer for den service, som en kommunes borgere kan forvente.

Rengøring hver femte uge

Et flertal af byrådsmedlemmerne Assens Kommune vedtog - på grund af en presset økonomi - at ændre kommunens kvalitetsstandarder for både personlig pleje og praktisk hjælp. Ændringerne betød, at de ældre borgere ville få gjort rent hver femte uge, og at de ikke længere ville få vasket gulv i hjemmet.

Læs også Rengøring hver femte uge: Løkke forarget over ældrepleje i Assens

En praksis som flere christiansborgpolitikere - blandt andre ældreminister Thyra Frank - kaldte uværdig. Og som forargede statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Netop ældrepleje og minimumsstandarder er på dagsordenen, når fynske folketingskandidater tørner sammen i TV 2/Fyns valgdebat på Campus Glamsbjerg.

Assens Kommune har efter ugers mediestorm og kritik trukket besparelserne på hjemmehjælpen tilbage. De ældre får fremover gjort rent hver tredje uge.

Hvad synes du?

Men hvordan kan udfordringerne løses? Skal Folketinget vedtage minimumsstandarder i ældreplejen?

Du kan bidrage til debatten ved at deltage i afstemningen HER. Indtast koden tv2fyn for at deltage.

Deltag i debatten Hvor: Campus Glamsbjerg, Langbygaardsvej 4, 5620 Glamsbjerg Hvornår: Debatten begynder klokken 17.30. Dørene åbner klokken 17.00, og der vil være en goodiebag til alle, der kommer og overværer debatterne. Debatterne sendes også på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og streames på tv2fyn.dk Deltagere: Victoria Velásquez, Enhedslisten

Karsten Hønge, SF

Stine Bardeleben Helles, Alternativet

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Rasmus Helveg Petersen, Radikale

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

Lars Christian Lilleholt, Venstre

Michael Jensen, Kristensdemokraterne

Mai Mercado, Konservative

Carsten Bach, Liberal Alliance

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Rolf David Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Martin L. Christensen, Stram Kurs

Læs også Sådan deltager du i TV 2/Fyns valgdækning