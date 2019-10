Massiv mangel på arbejdskraft: Skal skaffe 3.600 sosu-ansatte på ti år

Fremover skal kommunerne håndtere flere ældre borgere, der har brug for pleje. Samtidig er hver tredje social- og sundhedsansat i dag over 55 år og kan snart trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det udgør et problem for landets kommuner. På Fyn alene kommer man til at mangle 3.600 nye sosu-ansatte de næste ti år, hvis det nuværende plejeniveau skal opretholdes.

- Der er ingen tvivl om, at vi har nogle store udfordringer, når vi ser fremad. Det er vi meget bevidste om, så vi har fokus på at fortsætte med noget af alt det gode, vi gør, siger Charlotte Kjær (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune.

Ifølge opgørelsen, som er lavet af fagforbundet FOA, er netop Assens den kommune på Fyn, der ud fra fire faktorer har de bedste odds for at tiltrække nye medarbejdere inden for området. Ifølge Charlotte Kjær skyldes det, at kommunen er lykkedes med at sørge for attraktive arbejdspladser og uddannelsessteder.

- Det handler om nærhed i uddannelsesmiljøet. At der er fokus på det faglige, og at der er fokus på tid til at udfordre vores medarbejdere og elever, siger hun.

Middelfart i bund

Mens Assens på landsplan har indtaget tredjepladsen over de kommuner, der har færrest udfordringer med at rekruttere nye sosu-ansatte, ser det helt anderledes ud for Middelfart. Kommunen er nummer 35 på listen over dem, der har sværest ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

- Det kan have mange årsager, at Middelfart er særligt udsat, men vi har en meget lav arbejdsløshed, siger Kaj Johansen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune.

Han peger blandt andet på, at interessen for at arbejde inden for området ikke er stor. Og kommunen kan allerede nu mærke, at det kan være svært at finde vikarer.

- Når der er mange, der gerne vil have fat i de unge mennesker, er det sådan, at man søger hen til de steder, hvor der er gode lønninger og høj status. Derfor er der en helt generel udfordring i, at det her er et lavtlønsområde, siger Kaj Johansen.

Uddannelse i federe rammer

Gunna Funder Hansen, der er direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn, er opmærksom på udfordringen med at skaffe nok professionelle til fremtidens velfærdsopgaver. Derfor udvikler man lige nu blandt andet samarbejdet med både kommuner og regioner, samtidig med at kvaliteten i uddannelsen forbedres.

- Jeg er klar over, at hvis vi skal tiltrække flere til de uddannelser, vi tilbyder, skal vi være en super fed skole. Så det arbejder vi målrettet på at være, siger hun.

Blandt andet skal de tre uddannelsesafdelinger i Odense snart samles i en ny bygning.

- Vi samler uddannelserne i nogle federe og mere tidssvarende rammer, hvor vi gør os umage med at indrette dem sådan, at vi får de bedste muligheder for rigtig spændende, engagerende og praksisrettet undervisning, hvor vores elever kan føle sig godt tilpas, siger Gunna Funder Hansen.

FOA vurderer, at der i alt vil mangle cirka 41.000 ansatte inden for sosu-området i kommunerne i 2028.