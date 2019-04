Hjalte Froholdt skriver historie: Skal spille i NFL som anden dansker nogensinde

Der er netop skrevet historie i den amerikanske delstat Arkansas.

New England Patriots har valgt fynske Hjalte Froholdt til deres hold i dette års NFL Draft. Draften er et årligt arrangement, hvor de 32 hold i NFL, den bedste liga for amerikansk fodbold, vælger nye spillere.

Således er han den blot anden dansker, der nogensinde er blevet draftet til ligaen.

Hjalte Froholdt selv har fulgt udvælgelsen direkte på tv fra sin agents hus i Fayetteville, Arkansas. Her har han haft selskab af sin familie, der er fløjet til Arkansas for at dele oplevelsen med ham.

Familien har indkaldt til pressemøde i agentens hus.

Artiklen opdateres ...

Læs også Lisa er mor til NFL-Hjalte: - Det var svært at undvære ham

En elefant gennem et nåleøje

Forud for draften var Hjalte Froholdt spået gode chancer for at blive valgt. Alligevel er der tale om en præstation udover det sædvanlige, da konkurrencen om at spille i ligaen er ekstremt hård.

Det fortæller journalist og NFL-ekspert Søren Hygum Hansen, der har fulgt amerikansk fodbold tæt i 20 år.

- Hvis man ser på, hvor lille nåleøjet er, så er det jo helt vildt! Der er millioner af amerikanere, der spiller amerikansk fodbold. En lille andel af dem kommer til at spille for deres high school, en endnu mindre andel spiller for deres universitet, og så er der en meget, meget lille del, der kommer til at spille i NFL. Så det er ret vildt, at en fynbo er i betragtning, sagde han til TV 2/Fyn forud for draften.

Læs også Ekspert: Fynbo i NFL svarer til at få en elefant gennem et nåleøje

Hjalte Froholdts forældre har gjort ham selskab i dagene op til og under draften. Før han blev valgt af New England Patriots for kort tid siden, har de begge følt sig rimelig sikre på deres søns vegne.

- Jeg er ret sikker på, at han bliver draftet. Alle tendenser peger på, at det kommer til at ske, sagde Hans Froholdt til TV 2/Fyn torsdag.

Hjalte Froholdts mor, Lisa Froholdt, har rost sin søns hårde arbejde.

- Det vil være stort for mig, hvis han opnår det, han har drømt om. Jeg vil selvfølgelig være stolt over, at han har sat sig et mål og nået det, og han er bestemt ikke kommet sovende til det.

Hjalte Froholdt er valgt som nummer 16 i draftens runde fire.

Artiklen opdateres...