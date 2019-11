Konflikt i Middelfart: - Skal vi absolut have gummistøvler på?

Kan de fynske kommuner kræve, at borgerne er med til at betale regningen for de klimasikringer, der overalt presser kommunernes økonomi?

Eller sagt på en anden måde: Hvis skyld er det, at det regner meget, og hvem skal sikre, at den stigende nedbør ledes væk?

På Gammel Vestergade i Middelfart har Geert Christensen sat sandsække ud foran sin hoveddør for at beskytte sit hus mod de store vandmængder, som der løber i gaderne. Han er privat husejer og stærkt utilfreds med Middelfart Kommune.

KlimaByen i Middelfart Klimabyen er et projekt for den vestlige del af Middelfart, som ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand på terræn ved kraftige regnskyl. Formålet med projektet var at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.Klimabyen realiseres af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner, og var inddelt i fire etaper - Skovkvarteret, Allékvarteret, Bykvarteret og Middelfart Stadion - der har hver sin løsning, og hvor regnvandet bliver ledt ud i Lillebælt tre steder. Se mere

Vandet truer fra alle sider

Vi skal et par måneder tilbage i tiden. 19. september blev KlimaByen i Middelfart indviet efter syv års arbejde. Nøgleordene i klimaprojektet var klimatilpasset byudvikling, lokal regnvandshåndtering og attraktive bo- og aktivitetsområder.

De seneste år har der nemlig været flere skybrud, stigende grundvand og mere stormflod, og vandet truer groft sagt fra alle sider.

Hos Geert Christensen i Gammel Vestergade er han ved at være træt af de store vandmængder. Han har klaget over det kommunale klimaprojekt, der, trods et fokus på regnvandshåndtering, kun har skabt endnu mere vand i gaderne ved kraftige regnskyl. Han mener, at kommunen svigter borgerne.

Vi ønsker jo ikke at have vand i vores huse. Det er det første og mest vigtige, men dernæst ønsker vi også at vi kan færdes i vores by på en god måde, og at vi ikke absolut skal have gummistøvler på for at gå ind og handle i Kvickly. Geert Christensen, husejer i Middelfart

- Det er kommunen der skal sørge for den korrekte vandafledning. Og det er også kommunen, der skal sørge for, at gadene er bygget op, så beboerne der bor i gaderne, de kan være der, mener Geert Christensen.

Med et vatterpas viser han, hvordan vejen hælder nedad mod husene.

- Vi er nødt til at lægge dem her sådan her, siger han og peger på de grønne sandsække, som kan beskytte huset mod vandskade.

- I bliver nødt til at ændre vaner

Geert Christensensen mener, at det er kommunens ansvar, at borgerne kan bo i gaderne. Men i en mail fra kommunens trafik- og vejchef, Uffe Høybye, bliver det modsatte svaret tilbage.

I den står der blandt andet: "Helt grundlæggende tænker jeg, at klimaprojektet tvinger jer beboere til at ændre nogle af jeres vaner. For eksempel hvor I kan parkere jeres biler, hvordan I kommer rundt til fods i regnvejr, og hvilket fodtøj, det er praktisk at have på i regnvejr. Der er helt sikkert flere vaner, I bliver nødt til at ændre."

Trafik- og vejchef Uffe Høybye skriver i en mail til Geert Christensen, at borgerne selv har et ansvar. Foto: TV 2/FYN

Uffe Høybye mener helt alvorligt, at borgerne skal overveje at gå i gummistøvler.

- De udfordringer, vi står over for, kræver, at vi laver nogle helt andre løsninger end dem, vi har set tidligere, og det resulterer i, at borgerne er nødt til at agere på en anden facon, siger Uffe Høybye.

Eget ansvar

Knap 50 kilometer fra Geert Christensen i Middelfart bor Åsa Svenningsen på Hørdumsgade i Odense. Hun er også husejer, men hun er klar til selv at tage ansvar for den stigende mængde regnvand.

De udfordringer vi står over for kræver, at vi laver nogle helt andre løsninger end dem vi har set tidligere, og det resulterer i at borgerne er nødt til at agere på en anden facon. Uffe Høybye, trafik- og vejchef, Middelfart Kommune

- Det tror jeg, vi skal for vores fremtid og vores børn. Klimaet bliver kun værre, desværre. Jeg tror bare ikke, at vores kommune eller regeringen kan løse det her, siger hun.

Regvandet skyller ud i Åsa Svenningsens have i stedet for i kloaken.

- Jeg har fået flere blomster i haven, fordi der kommer mere vand, og så skal jeg ikke vande dem så tit,

Åsa Svenningsen har et skilt stående, hvor hun tager ansvar for at gøre noget ved regnvandet. Foto: Ken Pedersen

Hårknude i Middelfart

Tilbage i Middelfart er konflikten gået i hårknude.

- Hvordan kommer vi bedst videre her? For os er det ikke et spørgsmål om, at det kan holde op. Det er kommet for at blive, så vi er nødt til at udvikle arbejdsmetoder, der kan løse udfordringen, siger Uffe Høybye.

Geert Christensen mener ikke, at det kan være rigtigt, at borgerne skal gå i gummistøvler i gaderne, sådan som Uffe Høybye skriver det i sin mail.

