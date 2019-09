Danmark Planter Træer: Skal vi plante en skov sammen?

- Vi har brug for natur for at kunne overleve.

Sådan lyder det fra Casper Pedersen fra 7.a på Hyllehøjskolen ved Middelfart.

Han er med, når hele skolen søndag deltager i et skovrejsningsprojekt i landsbyen Kauslunde.

Et stykke landbrugsjord på 8,2 hektar tages ud af produktion, og i stedet rejses en såkaldt folkeskov med mellem 1.000 og 1.500 løvtræer.

Marken er netop blevet høstet for sidste gang. Det blev til 74 tons hvede. Men nu gøres marken klar til plantning af træer: Eg, bøg, og flere andre klassiske danske træsorter.

Klima på skoleskemaet

Hyllehøjskolen har i en periode haft natur og klima på skoleskemaet, så elevernes grundviden er på plads, når det handler om træers betydning for klimaet.

- Træerne laver fotosyntese og opsamler CO2, så vi kan få ilt tilbage til naturen, siger Casper Pedersen.

Caspers klassekammerater Emma Sofie Jørgensen og Mathilde Dalgas Schrøder supplerer:

- Træerne gør også, at insekterne har et sted at bo. Ja, det er både hyggeligt med skov, og så laver træerne ilt, forklarer Emma og Mathilde.

Imens TV 2/Fyns reporter får baggrundsinformation om skovrejsningen fra eleverne i 7.a, genlyder skolen af sang. Det er 3.a, der øver sig i de to sange, som klassen vil synge ved skovarrangementet i Kauslunde: "Livstræet" og "Vi vil plante et træ".

- Eleverne kan sangene, for vi har sunget dem i forbindelse med morgensang flere gange, fortæller musiklærer Susanne Bering.

At være med til at plante træer giver ikke kun mening for naturen, det understøtter også undervisningen. Det mener skolens lærere, som derfor ikke har noget imod at tage på arbejde på en søndag for at plante træer.

- Vi glæder os til at være sammen med eleverne uden for skolens faste rammer. Når man som barn har været med til at plante et træ, og samtidig får viden, så giver det mening, siger lærerne Susanne Bering og Tobias Weisenberg Bennedsen.

Dahl og Tanev inviterer

På søndag klokken 11.30 står tv-værterne Preben Dahl og Peter Tanev klar på marken bag præstegården i Kauslunde for at plante de første 1000 træer i landsbyens nye Folkeskov.

Alle interesserede er velkomne til at være med.

Preben Dahl tager sit helt eget træ med, som du kan se i videoen nedenfor. Alle andre skal bare medbringe en spade.

Growing Trees Network Foundation, som står bag Danmarks nye Folkeskove, har anskaffet 1000 små træer, og det er helt gratis at være med til at plante dem.

Én million træer

Den nye Folkeskov i Kauslunde er en del af TV 2-kampagnen "Danmark Planter Træer", hvor TV 2 og TV 2-regionerne sammen sætter fokus på behovet for at rejse mere skov i Danmark.

Skove er et effektivt middel til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren, og det gavner derfor klimaet, når landbrugsjord omdannes til skov. Præcis sådan som det kommer til at ske i Kauslunde.

Kampagnen kulminerer den 14. september i et stort tv-show, hvor Puk Elgård og Mikkel Kryger er værter. Målet er at samle støtte til plantning af én million flere træer i Danmark.