Skal Vollsmose sælges i bider? - se hvad en stor lejlighed vil koste

Ejendomsmægler Tommy Led var tæt på at være begejstret over tanken om, at sætte op mod 1.200 lejligheder i Vollsmose til salg. Det vil give området et løft, vurderer han.

Venstre i Odense har foreslået, at omdanne hver tredje bolig i Vollsmose til en ejerbolig.

Men hvad vil markedsprisen være for en lejlighed i området, som har et ry for at være præget af uro og kriminalitet, og som står på statens ghettoliste? Det spurgte vi ejendomsmægler Tommy Led fra Nybolig i Tarup om.

Til formålet allierede vi os med ægteparret Suleyman og Belma Kan.

Når man køber, får man ejerfornemmelse af sin bolig, men man vil også få det af hele området Tommy Led, ejendomsmægler, Nybolig

De har boet til leje i Lærkeparken i den samme lejlighed siden 1989, og stillede venligt deres bolig tilrådighed, så Tommy Led kunne vurdere den.

Adgang til garage

Suleyman og Belma Kans lejlighed er på 110 kvadratmeter. Den indeholder udover fire værelser og en stue også seperat badeværelse, et toilet og et køkken med spiseplads. Dertil kommer en stor altan, kælderrum og adgang til garage.

- Sådan en lejlighed henvender sig til mange. Både som dele-lejlighed og som familie-lejlighed, siger Tommy Led.

- Der er god plads og planløsningen - det kan ikke gøres bedre. Og så er der masser af lys i lejligheden, konstaterer Tommy Led.

Meget lejlighed der burde koste mere

Efter en god rundvisning er ejendomsmægler Tommy Led klar med sit bud. Og han er klar i mæglet, når han sætter prisen:

- Man skal kunne forvente en pris et sted mellem 700.000 og 800.000 kroner. Og det er ikke ret meget, siger han og tilføjer, at hvis lejlighederne sættes til salg, så skal der sættes gang i en interesse hos købere.

- Men ser man på, hvor velholdt her er, så burde det koste mere, hvis man sammenligner med tilsvarende lejlighedsområder i Odense.

- Men det er udbud og efterspørgsel. Og så er det helt nyt, at man skal gøre sig tanker om, at man skal sælge de lejeboliger der ligger i Vollsmose.

- Der skal ligesom hul på bylden. Der skal måske sælges 1.200 lejligheder, og det kan tage 10, måske 15 eller 20 år er komme helt i bund med den opgave, vurderer Tommy Led.

Nyt syn på området vil opstå

Han er overbevist, at det nok skal kunne lade sig gøre. Og han tror på, at folk vil ændre opfattelse af området:

- Det vil beboerne også selv. Når man køber, får man ejerfornemmelse af sin bolig, men man vil også få det af hele området. Det vil i sig selv være med til at kunne løfte tingene, siger Tommy Led.

Det bliver et nej fra boligselskaberne

Selve idéen med at sætte lejligheder til salg finder ikke fodfæste hos hverken boligselskabet Civica eller FAB.

Her siger bestyrelsernes formænd, Flemming Jensen, Civica, og Erling Nielsen, FAB, i en fælles udtalelse mandag, at der efter deres opfattelse vil være stor fare for, at kriminelle bander via opkøb af boliger og opgange for alvor sætter sig på området.

- Og det har vi som samfund absolut ingen lovmæssigt modsvar til i dag trods lejelovens bestemmelser til at regulere med i et vist omfang, siger de.

