Skalpeller og indvolde: Hvor er det synd for den!

Hundredevis af børn så med, da formidlere fra Odense Zoo forklarede og dissikerede et slagtesvin

- Ad, det er ulækkert!, lyder det fra kredsen af børn, som er forsamlet rundt om bordet.

På den hvide plastik ligger et 70 kilo tungt slagtesvin fra Sydfyn. To formidlere fra Odense Zoo vil dissikere det, så man kan se, hvad en gris indeholder.

- Hvor er det synd for den. Jeg vil ikke se det....nej, jeg vil godt se det, siger Nicoline Markward Hansen fra 5b på Havrehed Skole.

Levende dyr findes i hundredevis på Det Fynske Dyrskue Dyrskue i år. Overalt går der heste, grise, køer og får, som skal udstilles på dyrskuepladsen.

Madboder fylder på pladsen, hvor andre dyr har måttet lade livet for at bespise de hungrende dyrskuegæster med pølser, bøffer, burgers og andre lækkerier.

Men mange af gæsterne der ikke aner, om enten flæskesteg, bacon, skinke eller mørbrad kommer fra på en gris, kunne i dag blive klogere.

- Det er på en måde synd for grisen, men den er jo død. Det er underligt, at den er helt stiv. Det er ulækkert og så alligevel ikke, mener Nicoline Markward Hansen.

Det primære formål for Odense Zoo er at lære børnene om anatomi og sammenligne mellem dyr og mennesker. De bliver klogere, og det skal skabe fascination. Formidlerne stikker et par huller i bugen for at lade lidt af gassen slippe ud. Rundt omkring i flokken holder en del af børnene sig for næsen.

For Nicoline og hendes veninde Petrine er det første gang, de ser et svin blive skåret op. Da formidlerne når ind til tarmene, breder en stærk lugt sig omkring bordet.

- Det værste er, at man kan se tarmene og blodet. Det ligner medisterpølse, det er klamt, siger Petrine Pedersen Christensen.

Pølser er en populær spise, men mange dyrskuegæster aner ikke, hvor kødet i pølserne kommer fra. Pigerne fra 5b er blevet klogere på, hvad en gris består af. Men de holder ikke op med at spise medisterpølse eller svinekød. Men de vil tænke over, hvad de spiser i fremtiden.

- Det er underligt, at det har været et levende væsen, som bliver sprættet op. Man tænker over, at det er en gris, siger Nicoline Markward Hansen..