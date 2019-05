Skat går ind i sag om snyd på Facebook-byggeri

Byggeriet af Facebooks datacenter i Tietgenbyen i Odense har været ramt af en række skandalesager om løndumping og mulig skattesnyd. Nu kan en sag om omfattende skattesvig være på vej, skriver Fagbladet 3F.

- Skat har udbedt sig oplysninger på baggrund af den faglige sag, vi har kørt mod Tag og Facade, siger Christian Foli, der er faglig sekretær i 3F Bygningsarbejderne Fyn til fagbladet.

Læs også Facebook-byggeri i Odense: Firma har snydt ansatte for millionbeløb

Snyd for millioner

Fagbladet har tidligere afsløret at det britiskejede firma Tag og Facade DK har snydt mindst 115 af 278 medarbejdere, der har arbejdet på Facebook-byggeriet. Medarbejderne kommer blandt andet fra Bulgarien, Moldova, Storbritannien og Irland.

Det fik i februar Odenses borgmester til at opfordre til at sagen bliver undersøgt.

- Jeg håber, at sagen bliver undersøgt. Vi kan ikke have, at der er virksomheder, der snyder i skat og unddrager sig vores overenskomster, sagde Peter Rahbæk Juel (S) dengang til Fagbladet 3F.

Læs også Odense-borgmester: - De var røget ud på røv og albuer

Tag og Facade DK har indgået et forlig med 3F Bygningsarbejderne Fyn, efter de har indrømmet at have snydt udenlandske bygningsarbejdere for 6,8 millioner kroner i løn. Ifølge Christian Foli er beløbet indbetalt, skriver Fagbladet 3F.

Der arbejder omkring 1.000 mand på at opføre det 56.500 kvadratmeter store datacenter i industriområdet Tietgenbyen ved Odense.

Læs også Facebook svarer på kritik efter skandalesager i Odense

Oversigt over Tietgenbyen og det nye erhvervsområde Tietgenbyen Nord. Det blå område er der, hvor Facebook opfører et datacenter. Foto: Odense Kommune