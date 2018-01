Skat på jagt: Besøgte 12 fynske virksomheder

I denne uge har Skat besøgt 12 fynske virksomheder efter mistanke om social dumping. De skal på genbesøg hos ti af dem.

I alt 12 fynske virksomheder har i denne uge haft uanmeldt besøg af medarbejdere fra Skat. Besøgene på Fyn skyldtes Skats mistanke om social dumping og var en del af en større aktion på landsplan.

Aktionen skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere er registreret korrekt og betaler den rigtige skat, og var særligt rettet mod byggebranchen.

Sammen med politiet og Arbejdstilsynet havde Skat udvalgt de 12 fynske virksomheder, fordi myndighedernes oplysninger tydede på manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller illegalt arbejde.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, for eksempel at en medarbejder slet ikke er registeret hos Skat. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer funktionsleder i Skat Olaf Lagoni.

Skat vender tilbage til ti af de tolv besøgte virksomheder.

Præcis hvilke virksomheder, eller hvor på Fyn de ligger, oplyser Skat ikke.