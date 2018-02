Skat pudses på B1909: Kommune truer med at afbryde samarbejde

En undersøgelse af lønudbetalingerne hos fodboldklubben B1909 har vist, at de kan være sket i strid med reglerne. Derfor har Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune nu bedt Skat om at kigge på bilagene.

Børn- og Ungeudvalget fik tirsdag en orientering om kommunens samarbejde med fodboldklubben B1909. Siden 2002 har kommunen udbetalt 800.000 kroner årligt til den fodboldskole som B1909 driver i Vollsmose.

- Vi har fået en orientering om, at B1909 indfrier vores forventninger til aftalen. Pengene bliver brugt til integration og til at sikre, at børnene lærer i skolen og er glade for at gå der, siger børn- og ungerådmand, Susanne Crawley (R).

Regnskaberne fra B1909 er blevet godkendt af en statsautoriseret revisorer. Efterfølgende har en gennemgang af underbilagene vist, at der muligvis er uregelmæssigheder i lønudbetalingerne fra klubben.

- Vi har kigget på en række underbilag, og vi kan se, at samtlige lønudbetalinger er sket som skattefrie godtgørelser - meget som transport - og det har givet os anledning til at kontakte Skat og give dem den oplysning, siger rådmanden.

Kørselspenge uden kørsel

Tidligere spillere og trænere stod i december sidste år og i januar i år frem på TV 2/Fyn og fortalte, hvordan de som frivillige i klubben er blevet betalt igennem fiktive kørselsregnskaber. Her fik de udbetalt skattefrie kroner for kørte kilometer, som de bare aldrig havde kørt.

- Det er jo ikke i sig selv ulovligt at få udbetalt penge som skattefrie godtgørelser, men hvis der er snydt, så kan jeg ikke forestille mig, at Børn- og Ungeforvaltningen kan fortsætte samarbejde med klubben, siger Susanne Crawley.

Børn- og Ungerådmanden afventer nu et svar fra Skat før hun vil sige, hvad der skal ske med det kommunale tilskud til B1909.

- Men det kan jo være, at vi vil tilgive dem, hvis de får styr på deres økonomi, siger Susanne Crawley.

Samtidig bebuder rådmanden, at Børn- og Ungeforvaltningen i løbet af foråret skal evaluere klubstrukturen og vurdere, hvad kommunen får for pengene i blandt andet samarbejde med B1909.