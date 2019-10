Skatteborgerne i Odense skal have flere penge op af lommen

Mandag var det ikke Odense Kommunes tur til at få de højeste ønsker trukket op af hatten i Social- og Indenrigsministeriet.

Kommunens politikere fik hverken opfyldt deres ønske om penge fra den såkaldte fattighjælpspulje eller lov til at sætte skatten derop, hvor de gerne vil have den.

Det er uvist, hvor mange penge der blev søgt i fattighjælp, mens ønsket var at sætte kommuneskatten op med 0,2 procentpoint.

I stedet for procenter blev der givet grønt lys til at øge presset på Odenses skatteborgere med 36,9 millioner kroner i 2020.

Ønsket var cirka otte millioner kroner mere for at komme helt i mål med den skattestigning på ét procentpoint, der er blevet døbt velfærdsprocenten. Nu blev det altså til knap så meget.

Læs også Nej til fattighjælp: - Ingen vil opleve ringere service

I alt ti kommuner landet over havde søgt om lov til at hæve skatten, og der blev givet grønt lys til at øge kommuneskatterne med et samlet beløb på 200 millioner kroner.

Odense Kommune var den eneste fynske kommune, som havde søgt om lov til at hæve kommuneskatten.