Skattegæld og konkurs truer - men ildsjæle vil redde Carlos Kitschen

Spisestedet Carlos Kitschen i Svendborg er kommet i økonomiske problemer, men nu er en lang række lokale borgere gået ind i kampen for at redde det prisbelønnede resocialiseringsprojekt.

Carlos Kitschen i Svendborg er ikke bare et helt almindeligt spisested.

Caféen hjælper indsatte i den sidste tid af deres afsoning og videre tilbage til samfundet, og gennem resocialisering og vejledning er den med til at give dømte i danske fængsler muligheden for at vende tilbage til et civilt liv uden kriminalitet.

Carlos Kitschen er stiftet af ejeren, Søren Carlos Rasmussen, men den gode intention er endt med en dårlig økonomi.

Spisestedet skylder Skat godt 180.000 kroner, og derfor er det truet af lukning. Men nu begynder økonomien at vende for Carlos Kitschen, fordi en lang række borgere har hjulpet med at skaffe penge.

- Umiddelbart ser det lyst ud. Der er masser af folk, som gerne vil byde ind. Både med konpetencer og økonomi, siger Søren Carlos Rasmussen og tilføjer:

- Det er svært at forholde sig til, at der er så mange mennesker, som vil det her sted noget godt. Jeg er dybt taknemmelig og vanvittigt overrasket over den massive opbakning, vi har fået. Det er helt vildt, fortæller Søren Carlos Rasmussen, der sidste år modtog Tine Bryld-prisen for initiativet.

Støttekoncert

Udover de mange donationer fra lokale borgere, er der fredag aften arrangeret støttekoncert for Carlos Kitschen.

Det er den lokale musiker Søren Lund, der har taget initiativet til koncerten, og for ham er det vigtigt at støtte op om Carlos' projekt med at få de kriminelle tilbage i samfundet.

- Når folk går lidt længere for deres næste og kommer i nød, så må man hjælpe den, der går lidt længere. Og så har jeg generelt et blødende hjerte for udsatte og for det gode koncept, Carlos har bygget op. Derfor vil jeg gerne hjælpe, siger Søren Lund.

Sammen med ham optræder blandt andet Souldios of love, Unormal og Rambuk. Derudover er der fællessang og march på programmet, og det er hele dagen muligt at donere penge til Carlos Kitschen.

Koncerten foregår fredag aften flere forskellige steder i Svendborg.

Optimistisk for fremtiden

En af dem, der har besluttet sig for at hjælpe Søren Carlos og projektet, er tidligere håndbolddirektør Arne Buch.

Han har nedsat en arbejdsgruppe blandt andet sammen med Johan Groth, som er samarbejdspartner i Revisionsfirmaet Edelbo. Nu skal arbejdsgruppen udtænke en økonomisk plan, som sammen med de mange donationer skal redde Carlos Kitschen.