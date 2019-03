Skib rev internetkabel til ø i stykker: - Så smed TDC en bombe, og vi kunne ikke sige noget

For et halvt år siden blev internetforbindelsen til Bjørnø ødelagt af et skib, der kastede anker og ramte et søkabel, som sikrede bredbånd til øens beboere.

Selv om TDC kunne fikse problemet og sikre internet til de 22 husstande på den sydfynske ø, var det en ekstraordinær langsom forbindelse, øboerne måtte nøjes med.

- Det dårlige internet blev endnu dårligere, fordi der var begrænset kapacitet, siger Henrik Kelm, der bor på Bjørnø.

TDC tog kontakt til øens indbyggere med planerne om at lægge et nyt søkabel fra Fyn til Bjørnø.

Overrasket og glad

Et møde på øen med telegiganten tog dog en uventet drejning for beboerne.

- Ved mødet smider de pludselig en bombe på bordet. Ledelsen har besluttet, at der skal lægges fibernet til alle husstande på Bjørnø, og det vil koste os ingenting, siger Henrik Kelm.

Hvad tænkte I så?

- Der gik lige et stykke tid, inden vi overhovedet kunne sige noget. Vi blev meget overraskede og meget glade, fortæller øboeren.

Han fortæller, at beboernes nuværende downloadhastigheder ligger på mellem fire og otte megabit.

- Nu kan vi pludselig få 1.000 megabit. Det bliver en meget anden verden, siger Henrik Kelm.

TDC er i gang med at grave kablerne ned, så de enkelte husstande på Bjørnø kan få fibernet, hvis de ønsker det. Foto: Ole Holbech

Bjørnø, der ligger i Sydfynske Øhav tæt på Faaborgs kyst, dækker et areal på halvanden kvadratkilometer. Der bor 38 mennesker. Foto: Ole Holbech

Hvad betyder det for Bjørnø, at I får noget af Danmarks hurtigste internet?

- Det betyder meget. Vi har nogle virksomheder herovre, og jeg arbejder også en del hjemmefra. Det er meget svært, når man arbejder med tunge filer, siger Henrik Kelm.

Om det nye fibernet kan være med til at tiltrække nye beboere til øen, er dog mere usikkert. Øen er i forvejen meget populær, og der er en venteliste på folk, der ønsker at flytte til den lille sydfynske ø.

Det nye fibernet ventes klar til maj. Selv om det er TDC, der har lagt og betalt søkablet fra Fyn til Bjørnø, behøver beboerne på Bjørnø ikke at vælge fibernet fra TDC’s YouSee. De kan vælge frit mellem udbyderne.

- Fiberforbindelsen til Bjørnø er endnu et konkret eksempel på, at vi er godt i gang med at sætte handling bag vores planer om at rulle fiber ud til danskerne. Som et af Danmarks mindste øsamfund er Bjørnø selvfølgelig en helt speciel case, og det kan vi jo i den grad også mærke på øens beboere, som er meget glade for, at de nu får adgang til fremtidens lynhurtige internetforbindelse, siger Uffe Tomasson, der er underdirektør TDC Operations.

Samtidig med søkablet er der også lagt et nyt vandrør, så Bjørnø kan få vand fra Fyn. Vandværket på Bjørnø er af ældre dato.

Bjørnø har færgeforbindelse med Faaborg. Turen tager et kvarter. Foto: Ole Holbech