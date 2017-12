Skib stødt på grund i Svendborgsund

Et fragtskib er lørdag aften grundstødt ved Svendborg Havn. Der vurderes ikke at være fare for olieudslip, oplyser Forsvaret.

Fragtskibet Famita er grundstødt ved Svendborg Havn lørdag aften. - Grundstødningen skete på grund af kraftig vind og strøm, og der vurderes ikke at være fare for olieudslip, skriver Forsvaret på Twitter sent lørdag aften. Skibet er indregistreret i Bahamas og var på vej fra Hausvig i Norge, da det lørdag aften gik på grund ud for Svendborg havn. Skibet Famita er grundstødt ved Svendborg Havn pga. kraftig vind og strøm. Der vurderes ikke at være fare for olieudslip. #dkforsvar #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) 23. december 2017