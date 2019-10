Dagens Fantastiske Fællesskab Skibsbyggernes mødested

Sådan her beskriver Lindø Dag sig selv i deres indstilling:

Vi er et samlingssted for pensionerede medarbejdere fra Lindø Skibsværft. Det skaber sammenhold og gode oplevelser samt tryghed og stolthed over en fælles arbejdsplads

Hvorfor findes fællesskabet?

Det er socialt stimulerende ay være fælles om oplevelser, og det skabner identitet, som tydeligt afspejler sig i øget samvær både indenfor og udenfor de månedslige arrangementer. Det giver en øget interesse i hinanden, når vi for eksempel mødes ved lokale handelssteder.

Hvorfor skal I vinde prisen:

Vi samles omkring mad og foredrag. De sociale aktiviteter vil vi gerne udvide ud af huset for at styrke fælles identitet

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder:

Vi vil gerne ombord på et Mærsk containerskib og eventuelt sejle med på en kort distance. Vi vil også gerne i kontakt med andre skibsværfter eventuelt i Tyskland. Og så vil vi optimere kompetencer indenfor madlavning og kursus udvikling.