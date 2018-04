Skibskollision skal undersøges i Liberia og Hong Kong

De danske undersøgelser af kollisionen i Storebælt mellem et containerskib og et tørlastskib er nu færdig. Nu skal sagen forsætte i Liberia og Hong Kong.

De to skibe havde kurs mod henholdsvis Sankt Petersborg i Rusland og Göteborg i Sverige, da de den 27. marts kolliderede i den nordlige del af Storebælt lidt øst for Romsø. Ved kollisionen røg to containere fra containerskibet over på tørlastskibet. En brød i brand, mens andre containere faldt i vandet.

Siden har danske myndigheder undersøgt forløbet.

- Vi har stort set indsamlet alle oplysninger om havariet, siger undersøgelseschef i Den Maritime Havarikommission, Øssur Hilduberg til Søfart.

To containere gik til bunds

To af containere gik til bunds og ligger stadig på bunden af Storebælt. Da containerne ikke udgør nogen fare, er sagen for lukket fra Forsvarets side, fortæller vagtleder ved Forsvarets Operationscenter, Jesper Lyngholm til Ritzau.

- Nu sker der rent praktisk det, at rederierne, som har ansvaret for de her containere, går i gang med at finde et civilt bjærgningsselskab, som ved hjælp af dykkere kan komme ned og sætte trosser og wirer i containerne og få dem hevet op igen, siger Jesper Lyngholm ifølge Ritzau.

Sagen fortsætter i Liberia og Hong Kong

Nu forhandler Den Maritime Havarikommission med flagstaterne Liberia og Hong Kong om, hvem der skal foretage analysen og skrive en rapport.

- Det er jo sådan, det skal foregå ifølge konventionerne. Så vi forhandler med dem om, hvem der skal gøre hvad. Havariet er sket i dansk farvand, så hvis de nægter at gøre noget, kan vi træde til, men det regner vi bestemt ikke med bliver nødvendigt, siger Øssur Hilduberg til Søfart.